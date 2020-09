Verbatim Store’n’Go Alu Slim: Portable Festplatte im Alu-Gehäuse

Mit der Store’n’Go Alu Slim bietet Verbatim eine neue externe Festplatte an, die besonders für den Einsatz unterwegs gedacht ist. Die mit einer Kapazität von einem oder zwei Terabyte angebotene Platte ist nicht mal einen Zentimeter dick und 150 Gramm leicht. Der Herstelle bewirbt das Metallgehäuse nicht nur als optisch ansprechend, sondern auch besonders robust.

Als Einschränkung betrachten wir die Tatsache, dass Verbatim hier wie bei der kürzlich schon vorgestellten Store’n’Go Mini SSD auf einen Micro-B-Anschluss setzt. Die passenden Kabel von Micro-B auf USB hat man eher selten im Schrank, somit solltet ihr das mitgelieferte Kabel nicht vergessen oder verlieren. Die Datenübertragung findet über USB 3.2 Gen 1 und damit maximal 5 GB/s statt.

Bei der Farbgebung hat der Hersteller die aktuellen MacBooks im Auge und bietet die Festplatte in Silber, Space Grey und Gold an. Damit die Verbindung auch mit neuesten Apple-Geräten klappt, liegt ein Adapter von USB-A auf USB-C mit bei.

Verbatim nennt einen unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro für das Modell mit 1 TB Speicher. Die Variante mit 2 TB soll dem Hersteller zufolge 89,99 Euro kosten. Amazon bietet eine Vorbestellmöglichkeit zu höheren Preisen an, daher würden wir bei Kaufinteresse noch abwarten, bis die Platte in ausreichenden Mengen verfügbar ist. Dies sollte laut Verbatim in den nächsten Tagen der Fall sein.