Store ’n‘ Go Mini SSD: Kompakter USB-Speicher für unterwegs

Mit der Store 'n' Go Mini SSD hat Verbatim einen neuen, kompakten Ableger seiner portablen Festplatten im Programm. Die darin verbaute SSD macht die externe Speicherlösung nicht nur schnell, sondern auch ausgesprochen klein und leicht.

Mit Abmessungen von 7,5 x 5,4 x 1,3 Zentimetern und einem Gewicht von gerade mal 35 Gramm kann die Store 'n' Go Mini SSD dem Hersteller zufolge auch problemlos in der Hosentasche mitgenommen werden. Die SSD-Technologie verzichtet auf bewegliche Teile und lässt sich somit auch deutlich unproblematischer transportieren. Verpackt ist das Ganze in einem schwarzen Gehäuse mit 3D-Optik.

Beim Blick auf den integrierten Anschluss vom Typ USB 3.2 GEN 1 muss man allerdings kritisch anmerken, dass ihr das mitgelieferte Adapterkabel von Micro-B auf USB-A keinesfalls vergessen oder verlieren solltet. Uns fehlt hier die mittlerweile zeitgemäße USB-C-Buchse. Um die Platte an ein aktuelles MacBook anzuschließen, wird zusätzlich ein ebenfalls mitgelieferter USB-C-Adapter benötigt. Wer Wert auf die Möglichkeit zur direkten Verbindung und auch mehr Geschwindigkeit legt, wird von SanDisk mit der Extreme Pro besser versorgt.

Verbatim kann im Gegenzug allerdings beim Preis punkten. Die neue Store 'n' Go Mini SSD geht in Deutschland mit einer Preisempfehlung von 74,99 Euro für 500 GB und 129,99 Euro für die Variante mit 1 TB Speichervermögen an den Start. Laut Hersteller ist die neue Festplatte in den nächsten Tagen im Fach- und Versandhandel erhältlich.