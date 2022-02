Vectornator integriert neue Auto-Tracing-Funktion

Mehr als viele Worte sagen die Beispiele im unten eingebetteten Video. Die Funktion steht in allen neuen Vectornator-Versionen zur Verfügung, also neben dem Mac auch auf dem iPad und dem iPhone, wobei das iPad mit integrierter Kamera und Stiftbedienung sich ganz besonders für die Verwendung der neuen Option anbietet.

Auto-Tracing steht für das Vektorisieren, also für das Umwandeln eines Rasterbildes in eine aus Kurven beziehungsweise Linien bestehende Vektorgrafik. Vectornator hat eine solche Funktion schon seit geraumer Zeit im Portfolio, bislang hatten die Entwickler hier allerdings auf die Erkennung von Farben und Formen gesetzt. Diese Option wird es als Foto-Modus weiterhin geben, ergänzend kommt nun allerdings der Skizzenmodus hinzu, der speziell für das Nachzeichen von Skizzen und einfarbigen Illustrationen entwickelt wurde.

