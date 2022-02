Disney+: Star-Inhalte feiern den ersten Jahrestag

Mit Blick auf die Abo-Optionen von Disney+ wollen wir hier auch nochmal auf die weiterhin gültigen Disney+-Angebote der Telekom hinweisen. Mit MagentaTV gibt es Disney+ das erste halbe Jahr kostenlos dazu und bei den regulären Abos können Telekom-Kunden auch ordentlich sparen, so reduziert sich der Monatspreis im Jahresabo auf nur 5 Euro, bei monatlicher Zahlweise fallen hier 7 statt 8,99 Euro an.

Die Frage, wie sich das zusätzliche Angebot auf das Nutzungsverhalten auswirkt, versuchen die Macher der Streaming-Suchmaschine JustWatch zu beantworten. Wenn man die hier veröffentlichten, auf den Suchanfragen von Nutzern basierenden Daten als relevant ansehen will, fällt der Anteil von Star mit Blick auf die Gesamtnutzung von Disney+ eher bescheiden aus. Bei den Filmen hat es lediglich „Free Guy“ unter die Top-Ten geschafft, dafür hier aber gleich auf Platz 1. Bei den Serien sieht es etwas besser aus, hier rangieren die Stars-Inhalte „The Walking Dead“ und „Grey’s Anatomy“ auf den ersten beiden Plätzen, zudem konnte sich „Krieg der Welten“ in der Liste der ersten Zehn platzieren.

Ziel von Disney war es, das Angebot von Disney+ durch die Integration von Star quasi aus dem Stand zu verdoppeln und den Dienst mit einem umfangreichen Back-Katalog auszustatten und damit konkurrenzfähiger zu Angeboten wie Prime Video und Netflix zu machen. Die dank Star seither in der Tat nennenswert größere Auswahl lässt man sich bei Disney aber auch bezahlen, so wurden die Preise von Disney+ mit der Integration von Star auch von 6,99 Euro auf 8,99 Euro im Monat beziehungsweise von 69,99 Euro auf 89,99 Euro im Jahr erhöht.

Es ist schon wieder ein Jahr her, seit Disney+ sein Streaming-Angebot im Februar vergangenen Jahres um die Inhalte von Star erweitert hat. Die Marke ergänzt das Angebot von Disney+ vorrangig um Inhalte für Jugendliche und Erwachsene. Das Portfolio aus dem Sortiment von Disney zugehörigen Angeboten bestückt, darunter Studios wie 20th Television, ABC Signature, FX Productions und 20th Century Studios ebenso wie etwa der in den USA aktive Streamingdienst Hulu.

