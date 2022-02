eufy Video Doorbell Dual: Türklingel mit Paketkamera jetzt erhältlich

Während die HomeBase selbst im Inneren der Wohnung an das Heimnetz angeschlossen und so mit dem Internet verbunden wird, lässt sich die eufy Video Doorbell Dual selbst drahtlos und dementsprechend frei an der Wohnungs- oder Haustür platzieren. Der integrierte Akku hält dem Hersteller zufolge je nach Verwendung zwischen drei und sechs Monate lang.

Als Besonderheit verfügt die eufy Video Doorbell Dual neben der klassischen Türklingel-Kamera über eine zusätzliche, nach unten gerichtete Kameralinse für die Erfassung von abgestellten Paketen. Die Anker-Tochter gibt das Sichtfeld der Hauptkamera mit 160 Grad Weitwinkel bei 2K-Auflösung an, während die nach unten gerichtete Paketkamera einen Bereich von 97 Grad erfasst und Bilder in Full-HD-Auflösung (1080p) macht.

