Im Tagesangebot: Microsoft Office 365 Home und WISO Steuersoftware

Langjährige Nutzer von Microsoft Office 365 haben sich den Februar vermutlich schon im Kalender angestrichen. Um diese Zeit läuft alljährlich die erste Sonderaktion für das Office-Abo ein, so auch in diesem Jahr: Amazon bietet die Jahreslizenz von Microsoft Office 365 Home heute für nur 53,49 Euro an. Der Straßenpreis liegt sonst bei knapp 70 Euro. Microsoft selbst bietet das Programmpaket regulär für 99 Euro an.

Microsoft Office 365 Home ist quasi die Familienlizenz für das Office-Paket. Bis zu sechs Nutzer können damit die Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook ein Jahr lang auf dem Mac, Windows-PC und auf Mobilgeräten verwenden. Obendrauf gibt es pro Person 1TB Speicherplatz auf Microsoft OneDrive.

Auch die WISO-Steuersoftware von Buhl ist heute wieder günstiger zu haben. Unter anderem gibt es hier auch die Mac-Versionen von WISO steuer:Mac 2020 und steuer:Web Mac jeweils zum reduzierten Preis von 19,99 Euro. Beide Programme unterstützen bei der Steuererklärung für das Jahr 2019.