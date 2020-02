Neu in macOS 10.15.4: Kopfbewegung steuert Mauszeiger

Erst seit wenigen Tagen in der zweiten Vorabversion verfügbar, dürfte Apple die Ausgabe des nächsten macOS-Updates wohl noch im März einplanen. macOS 10.15.4 wird dann voraussichtlich zusammen mit iOS 13.4 und watchOS 6.2 freigegeben.

macOS devs and AX users: Check out the macOS 10.15.4 beta for head pointer: A new feature that lets you control your macOS mouse pointer with your head. My team and I have been working on this for a while, and we are excited for you to try it! Feedback welcome.

— Michael Gorbach (@mgorbach) February 19, 2020