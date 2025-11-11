Urteil des Landgericht München
Urheberrechtsverletzung durch KI: GEMA setzt sich gegen OpenAI durch
In einem Verfahren vor dem Landgericht München I hat die Verwertungsgesellschaft GEMA zentrale Ansprüche gegen zwei Unternehmen aus der OpenAI-Gruppe durchgesetzt. Die zuständige Zivilkammer sieht in der Nutzung geschützter Liedtexte durch Sprachmodelle des Unternehmens eine unzulässige Vervielfältigung.
Streitgegenstand waren unter anderem Titel von Kristina Bach und Rolf Zuckowski, die auf Nutzereingaben hin von Chatbots nahezu vollständig wiedergegeben wurden.
Die GEMA hatte argumentiert, dass die Sprachmodelle die Liedtexte nicht nur analysiert, sondern im Training vollständig übernommen hätten. Diese Inhalte könnten anschließend gezielt abgefragt und in textgleicher Form generiert werden. Die Beklagten wiesen dies zurück. Sie verwiesen darauf, dass die Modelle lediglich allgemeine Muster erkennen und keine konkreten Daten dauerhaft speichern würden. Für Inhalte, die auf Nutzeranfragen hin erscheinen, seien allein die jeweiligen Nutzer verantwortlich. Zudem sahen sie in der Nutzung einen zulässigen Anwendungsfall im Rahmen des gesetzlich erlaubten Text- und Dataminings.
Unzulässige Übernahme geschützter Inhalte
Das Gericht folgte in seiner Entscheidung im Wesentlichen der Argumentation der GEMA. Es hält die Reproduktion der Liedtexte durch die Sprachmodelle für hinreichend belegt. Die Inhalte seien im Trainingsprozess in einer Weise übernommen worden, dass sie später reproduzierbar aus dem Modell abgerufen werden könnten. Dies erfülle die Voraussetzungen einer Vervielfältigung nach deutschem und europäischem Urheberrecht.
Auch eine rechtliche Ausnahme durch die Schrankenregelung für Text- und Datamining komme nicht zur Anwendung. Diese sei auf technische Zwischenschritte zur Datenanalyse beschränkt, nicht jedoch auf dauerhafte Übernahmen ganzer Werke. Ein analoges Verständnis der Vorschrift sei nicht zulässig, da hierdurch die Interessen der Rechteinhaber unberücksichtigt blieben.
Verantwortung liegt beim Betreiber des Modells
Neben der Speicherung innerhalb der Modelle beanstandete das Gericht auch die Wiedergabe der Liedtexte durch die Chatbot-Ausgaben. Da diese Inhalte auf einfache Nutzereingaben hin generiert wurden und dabei wesentliche Teile der ursprünglichen Werke enthielten, liege auch hier ein Eingriff in die Verwertungsrechte vor. Das Gericht sah die Verantwortung hierfür bei den Betreibern der Sprachmodelle. Sie hätten die Modelle mit den beanstandeten Inhalten trainiert und die technische Grundlage für die Ausgabe geschaffen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. OpenAI kann dagegen in Berufung gehen.
Wenn wir keine anderen Probleme haben…
:-(
Ich kenne die Rechtslage in dem Bereich nicht so gut, aber es klingt für mein Empfinden absurd.
Liedtexte sind doch kein Geheimnis. Sie sind auf etlichen Portalen und inzwischen endlich auch in den Streaming-Apps enthalten.
Gerade das genannte Beispiel kennen viele sogar auswendig – ist ein Ohrwurm dann auch eine unrechtmäßige Kopie?
Die Reproduktion des Textes verbreitet doch eher die Bekanntheit des Liedes und sorgt dafür, dass mehr Eltern es ihren Kindern beibringen und dann vermutlich auch mal das Lied streamen.
Und ich möchte ergänzen: Ich erwarte von der KI, dass sie solche Fragen beantworten kann.
Ich schätze, dass viele Einschränkungen der KI genau auf solche Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen sind.
Du liegst leider komplett falsch: alles was von einem Menschen geschaffen wurde, unterliegt dem Urheberrecht!
Entweder es wird zur Nutzung lizenziert, oder vom Urheber freiwillig zur allgemeinen Nutzung freigegeben.
Alles andere ist und bleibt Diebstahl
Nein.
Erstens nicht alles, was von einem Menschen geschaffen wurde – es muss eine gewisse Schöpfungshöhe, umgangssprachlich eine gewisse Qualität, haben.
Zweitens ist es auch kein Diebstahl. Du nimmst dem Texter ja den Liedtext nicht weg. Und selbst wenn Du das Lied in Deiner Badewanne singst, ist es keine Urheberrechtsverletzung. Wenn Du es innerhalb eines öffentlichen Konzerts auf der Bühne singst, aber möglicherweise schon…
Ist also alles gar nicht so einfach.
Hervorragend!!!
Wie das US Copyright Office schon 2024 festgehalten hat:
Any AI work is not eligible for copyright.
Denn fest steht: AI/KI klaut nur bei urheberrechtlich geschützten Texten, Musik, Videos und Fotografie!
Oder sie halluziniert…
OpenAI wird/muss dagegen Berufung einlegen. Wenn das durchgeht und Schule macht, können die KI-Modelle bzw. deren Betreiber einpacken. Liedtexte, Gedichte sind dann nur der Anfang – die Liste der urheberrechtlich geschützten Werke ist lang und in die Hände und Taschen der Urheber und deren Verwertungsgesellschaften passt viel hinein…
Ich verstehe das anders: nach den Texten gefragt soll die Antwort schon auf den Künstler und sein Werk verweisen. Aber nicht aus dem Original eine KI-Version machen, die dann quasi eine Kopie des Originals ist.
Wie Jimmy Carr schon treffend bemerkt: eine KI kann keine Witze generieren. Es lernt aus den vorhandenen Witzen und serviert genau diese dann als angeblich neue Witze. Das ist falsch und nicht kreativ
Naja, aber konsequenterweise dürften die KI-Modelle dann entweder keine urheberrechtlich geschützten Werke mehr „lesen“ oder sie dürften aus den gelesenen Inhalten keine „eigenen“ Inhalte mehr „kreieren“ können. So oder so eine elementare Einschränkung.
Diese Behauptung ist wirklich sehr ignorant. Jeder Musiker, jeder Designer, jeder Dichter, jeder Autor, jeder Journalist und jeder Ingenieur möchte auch von seiner Arbeit leben. Und das ist in der Regel bei Musikern, zum Beispiel extrem wenig. Wenige Ausnahmen, die sehr viele Millionen Aufrufe haben, sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass Spotify gerade mal 0,003 Cent pro Stream bezahlt. Das bedeutet, dass Musiker von Spotify praktisch rein gar nichts bekommen, es sei denn, sie setzen Milliarden Streams ab. Ein Urheber nutzt dich nicht aus und macht sich die Taschen nicht voll, nur weil er für seine Arbeit bezahlt werden möchte.
Kein Tag vergeht ohne eine Nachricht das etwas eingeschränkt oder reguliert wird… Wahnsinn.
Nur kurzfristig relevant ;-)
