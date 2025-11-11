SanDisk Extreme Fit: USB-Speicher mit eigenwilliger Optik

Mit dem Extreme Fit USB-C hat Sandisk ein neues Flash-Laufwerk im Programm, das zunächst einmal durch seine ungewohnte Optik auffällt. Das kleine Speichergerät erinnert entfernt an die Miniaturausführung eines Röhrenbildschirms, der auf den USB-C-Anschluss aufgesteckt wird.

Bei der bunten Vorderseite handelt es sich jedoch nur um Deko und darunter steckt ein kompaktes Flash-Modul, das von SanDisk in Speichergrößen zwischen 64 GB und 1 TB angeboten wird. Zielgruppe sind laut Hersteller Nutzer, die häufig Dateien zwischen Rechnern, Tablets oder anderen USB-C-Geräten übertragen müssen.

Das Laufwerk misst lediglich 19 × 16 × 14 mm, wiegt etwa drei Gramm und soll sich dank seiner geringen Größe problemlos transportieren lassen. Die Verbindung zu Computern und Mobilgeräten erfolgt über USB-3.2-Gen-1, was beim Datenaustausch Geschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s ermöglicht.

Während sich die kompakte Bauform bei der Handhabung und dem Transport sicherlich als praktisch erweist, stellt sich für uns die Frage, ob die auf den Werbematerialien von SanDisk teils gezeigte Verwendung tatsächlich empfehlenswert ist. Uns wäre es zu riskant, den kleinen Würfel auch beim Transport der Geräte angesteckt zu lassen.

Optionale Backup-Software inklusive

Begleitend zum neuen Speichermodul bietet SanDisk eine für macOS und Windows verfügbare Anwendung an, mit deren Hilfe sich gespeicherte Dateien organisieren oder sichern lassen sollen. Unter anderem ist hier auch eine automatische Backup-Funktion integriert. Die meisten Anwender dürften allerdings auf diese Zusatzfunktion verzichten und den Speicher wie von derartigen Medien gewohnt direkt über den Finder verwenden.

Auf der Webseite von SanDisk ist das Extreme-Fit-Laufwerk in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Preise beginnen bei 11,99 Euro für 64 GB. Für 128 GB bezahlt man 17,99 Euro. 256 GB kosten 28,99 Euro. 512 GB gibt es für 51,99 Euro und für das größte Modell mit 1 TB Speicherplatz muss man 96,99 Euro berappen.