Update: PowerWave+ Ladepad erstmals für 24 Euro

Update vom 6. August: Knappe zwei Wochen nach der letzten, schnell vergriffenen Aktion hat Anker den Preis des PowerWave+ Ladepads noch weiter reduziert und bietet die kombiniert Ladestation für iPhone und Apple Watch erstmals für 24 Euro an.

Weil nachgefragt wurde: Bei dem im Headerbild abgebildetem iMac-Hub handelt es sich um die hier besprochene, 89 Euro teure USB-C-Docking-Station von Satechi.

Originaleintrag vom 27. Juli: Zum Wochenstart tritt der Zubehör-Anbieter Anker (wie gewohnt) mit einer ganzen Reihe preisreduzierter iPhone-Accessoires an, unter denen neben den üblichen Akkus, Netzteilen und Hubs auch das PowerWave+ Ladepad auftaucht.

Die Lade-Basis, die anders als die Produkte vieler Mitbewerber direkt ab Werk mit einem eigenen Netzteil ausgeliefert wird, kann aufgelegte iPhone-Modelle mit der maximalen Drahtlos-Leistung von 7,5W laden und bringt zudem eine Fassung für den Ladepuck der Apple Watch mit.

Ist dieser eingesetzt, bietet sich das PowerWave+ Ladepad als nächtlicher Ablageort für iPhone und Watch an, der sich hervorragend am Nachttisch bzw. (in unserem Fall) im Büro unter dem iMac platzieren lässt.

Offiziell für 35,99 Euro im Verkauf, gab es das PowerWave+ Ladepad schon mehrfach für 29,99 Euro, im Rahmen der heutigen Angebote werden aktuell jedoch erstmals 25,99 Euro fällig. Eine Empfehlung, die wir selbst im Einsatz haben.

