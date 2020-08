Neue Apple-Projekte mit Lady Gaga und Robert Downey Jr.

Mit Lady Gaga und Robert Downey Jr. setzt Apple auf zwei Publikums-Magneten, die interessierte Anwender dazu bringen sollen, die Dienste des Unternehmens zu nutzen.

Lady Gaga wird für Apple einen vorübergehenden Nebenjob als Radio-DJ bestreiten. Das GagaRadio läuft jeden Freitag im August um 20 Uhr deutscher Zeit und verspricht sich abwechselnde Musik- und Talk-Segmente.

Introducing #GAGARADIO on @applemusic, every Friday this month ⚔️💓 Tune in at 11am PT and listen to me and my #Chromatica collaborators talk about the inspirations, making the record & more! https://t.co/TyoR7EFGZb pic.twitter.com/aOfXL1Y9UV

— Lady Gaga (@ladygaga) August 5, 2020