Universal Control: Apple vereinfacht Konfiguration

Neben den jeweils dritten Vorabversionen von iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 und tvOS 15.4 hat Apple gestern Abend auch die dritte beta von macOS Monterey 12.3 veröffentlicht. Beim Mac-Betriebssystem hat sich Apple erneut mit der Tastatur- und Maus-Weitergabe „Universal Control“ konzentriert und den Zugriff auf die entsprechenden Einstellungen vereinfacht.

New dedicated “Universal Control…” button in the Displays preferences panel of System Preferences. pic.twitter.com/fVS5QDKrfC — Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2022

Eigener Bereich in den Systemeinstellungen

So bietet Apple in macOS 12.3 nun einen gesonderten Konfigurationsbereich in den Systemeinstellungen an, der euch das Setzen der möglichen Presets direkt aus den Monitor-Einstellungen heraus gestattet. Der Druck auf den mit „Universal Control…“ eindeutig beschrifteten Knopf fördert hier den bekannten Konfigurationsbereich zutage.

Hier lassen sich drei Einstellungen modifizieren, die von Apple alle noch mit Beta beschriftet werden. Zum einen kann grundsätzlich gewählt werden, ob Tastatur und Mauszeiger zwischen vorhandenen Geräten weitergegebene werden sollen, die mit dem selben iCloud-Account verknüpft sind wie der Mac selbst. Zum anderen kann aktiviert werden, dass sich der Mauszeiger wie durch eine virtuelle Membran „gedrückt“ werden muss, um den Rechner zu verlassen.

Darüber hinaus bietet macOS Monterey 12.3 die Möglichkeit an, sich Macs und iPads mit denen bereits eine Verbindung hergestellt wurde, zu merken und sich mit diesen fortan automatisch wieder zu verbinden, sollten diese in der unmittelbaren Umgebung des eigenen Rechners ausgemacht werden können.

Über die bisherigen Einstellungen und Systemvoraussetzungen von Universal Control haben wir erst in der vergangenen Woche berichtet.

Bereits im Sommer angekündigt

Apple hatte „Universal Control“ bereits zur initialen Vorstellung von macOS Monterey im vergangenen Sommer angekündigt, musste die Freigabe der Funktion jedoch verschieben und wird diese nun erst mit iPadOS 15.4 and macOS Monterey 12.3 ausrollen. Als wahrscheinlich gilt, dass Apple die beiden Updates im Anschluss an das bevorstehende März-Event verteilen wird auf dem unter anderem das iPhone SE der 3. Generation präsentiert werden soll.