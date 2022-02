Apple Music: Replay-Wiedergabeliste für 2022 startet

Apple bietet für aktive Nutzer von Apple Music jetzt auch eine Replay-Wiedergabliste für das aktuelle 2022 an. Wie im vergangenen Jahr startet die dynamische Musiksammlung in der siebten Kalenderwoche. Der Vorlauf wird benötigt, um über einen ausreichend umfassenden Hörverlauf zu verfügen.

Insert

You are going to send email to