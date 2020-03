Apple-Ladengeschäfte bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen

Es war eigentlich absehbar, dass Apple seine Ladengeschäfte frühestens im April wieder öffnen kann. Das Unternehmen hatte am vergangenen Wochenende zunächst von einer Schließung bis zum 27. März gesprochen. Mittlerweile wurde dieses Datum durch die Formulierung „bis auf Weiteres“ ersetzt.

Die Schließung betrifft weltweit alle Apple-Ladengeschäfte mit Ausnahme von China. Dort scheint die schlimmste Phase der Corona-Krise tatsächlich überstanden und das gewohnte Alltagsleben wieder auf dem Vormarsch. In allen weiteren Ländern hat Apple neben der Schließung der Apple Stores auch die Arbeit in Büros und sonstigen Unternehmensstätten deutlich zurückgefahren. Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit von zuhause aus arbeiten, wenngleich dies angesichts Apples strenger Geheimhaltungsvorschriften in vielen Fällen gar nicht oder nur stark eingeschränkt möglich ist.

Apple Deutschland verzichtet weiterhin darauf, seien Kunden proaktiv mit Informationen zu versorgen. Wer heute Apple.de besucht findet dort im Gegensatz zur US-Webseite weiterhin weder den Hinweis zur Apple-Store-Schließung auf der Startseite, noch die gestern von uns erwähnten FAQ zu dieser Maßnahme.