Design-Top-100: Acht Apple-Produkte in den Charts

Das Magazin Fortune hat eine Neuauflage der ursprünglich 1959 veröffentlichten Liste der 100 am besten gestalteten Produkte der Moderne veröffentlicht. Apple darf sich hier nicht nur über die ersten beiden Plätze, sondern insgesamt acht Nennungen freuen.

Bei Erstellen der Liste führe Denis Weil vom renommierten Institute of Design am Illinois Institute of Technology Regie. Dieser hat diesbezüglich ausgewählte Designer und weitere Kompetenzen befragt und das Ergebnis dieser Recherche nun veröffentlicht.

Auf Platz 1 findet sich das im Jahr 2007 von Steve Jobs mit den Worten „es ist ein iPod, ein Telefon und ein Kommunikationsgerät für das Internet“ angekündigte iPhone. Gefolgt vom wohl charakteristischsten aller Apple-Rechner, dem Macintosh aus dem Jahr 1984. Dritter auf der Liste ist übrigens Google mit seiner 1997 gegründeten Suchmaschine.

Dass sich das iPhone vor dem iPod in der Liste findet, dürfte im Wesentlichen auch damit zusammenhängen, dass bei der Einschätzung des iPhone besonders auch die Art und Weise, wie das Gerät die menschliche Kommunikation und fast jeden Aspekt des täglichen Lebens verändert hat, berücksichtigt wurde. Apples iPod aus dem Jahr 2001 mit seinem charakteristischen Drehscheiben-Design findet man dann auf dem zehnten Platz.

Weitere Apple-Produkte auf der Fortune-Liste sind das MacBook Pro auf Platz 14, der App Store auf Platz 22, iOS auf Platz 29, die Apple Watch auf Platz 46 und Apple Pay auf Platz 64.

Das Produkt auf Rang 63 dürfte vielen von euch ebenfalls bekannt vorkommen. Der von Dieter Rams und Dietrich Lubs gestaltete Taschenrechner der Firma Braun diente als Vorlage für den iPhone-Taschenrechner.