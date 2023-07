CyberPower PFC Sinewave: Leistungsfähige USV für komplette Arbeitsplätze

Mit dem Modell PFC Sinewave CP900EPFCLCD haben wir uns eine der höherwertigen USVs von CyberPower angesehen. Das Gerät verfügt über sechs Schukosteckdosen mit insgesamt 540 Watt Leistung und ist mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Zudem besteht die Möglichkeit, das Gerät an den Cloud-Dienst des Herstellers anzubinden und dann beispielsweise auch Statusmeldungen per Push-Mitteilung beziehungsweise die zugehörige iOS-App zu erhalten.

Für Letzteres muss allerdings ein verbundener Rechner dauerhaft online sein und auch mit Blick auf die restlichen Aspekte und die mit dem erwünschten Leistungsumfang verbundenen Preisunterschiede ist es ratsam, sich vor dem Kauf einer USV zu überlegen, wofür man diese konkret verwenden will.

Was muss man beim Kauf einer USV beachten?

Als Beispiel nehmen wir mal einen einfachen Mac-Arbeitsplatz. Den Stromverbrauch des aktuellen iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße gibt Apple mit maximal 84 Watt an und auch wenn dann eine LED-Schreibtischlampe in der gleichen Steckdose steckt, sollten 100 Watt nicht überschritten werden. Zu dieser Gesamtzahl rechnet man in der Regel noch 20 bis 30 Prozent Puffer, sodass hier eine USV mit zwei Steckdosen und 130 Watt Leistung schon genügen würde.

Die günstigsten USVs sind in dieser Kategorie bereits ab rund 60 Euro erhältlich, verzichten dann oft aber auf den unserer Meinung nach wichtigen HID-USB-Anschluss, der für die direkte Kommunikation mit dem Betriebssystem eines verbundenen Rechners unverzichtbar ist. Am Beispiel macOS haben wir diese Thema ja erst vor wenigen Tagen behandelt.

Große Unterschiede bei der Akku-Kapazität

Bei der Berechnung der Anforderungen ist es allerdings empfehlenswert, noch mindestens zwei weitere Punkte mit einzubeziehen. So unterscheiden sich die USV-Produkte teilweise stark von ihrer Akku-Kapazität, was natürlich direkten Einfluss darauf hat, wie lange der benötigte Ersatzstrom geliefert werden kann. Wenn ihr nur eine harte Abschaltung eures Rechners vermeiden wollt, genügt hier eine Minimalkonfiguration mit der man den Computer noch geordnet herunterfahren kann.

Will man aber auch bei Stromausfall noch ein wenig zeitlichen Puffer haben, muss man sich die Spezifikationen der Hersteller zu Gemüte führen. Direkten Einfluss auf die hier genannten Zeiten hat dann wiederum natürlich der tatsächliche Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte, der ja eher selten am oberen Limit liegt.

Bei unserem Modell CP900EPFCLCD nennt CyberPower beispielsweise eine Akku-Laufzeit von lediglich einer Minute bei voller Last, aber immerhin sieben Minuten bei halber Leistungsaufnahme. Würde lediglich der oben erwähnte iMac laufen, so sollte man sogar rund eine halbe Stunde ohne Strom aus der Steckdose auskommen.

Preislich liegen wir bei der CP900EPFCLCD dann aber auch schon bei knapp 200 Euro, was jedoch neben der gehobenen Ausstattung mit sechs Steckdosen und auch weitere Vorteile wie einen durch den Nutzer auswechselbaren Akku mit sich bringt. Zudem handelt es sich hier um ein Gerät mit reiner Sinuswelle. Im Gegensatz zu USVs mit simuliertem Sinuswellenausgang kann man hier auch empfindlichere Elektrogeräte betreiben.

Native Funktionen des Betriebssystems meist ausreichend

Die im Zusammenspiel mit der CyberPower CP900EPFCLCD verfügbaren Onlinefunktionen dürften nur für eine begrenzte Zahl der Anwender relevant sein. Zudem wird hierfür ja wie oben bereits erwähnt vorausgesetzt, dass ein verbundener Computer (ein NAS-Server genügt nicht) stets in Betrieb und mit dem Internet verbunden ist. Nur dann erhaltet ihr aktuelle Statusmeldungen und könnt sowohl vom Mobilgerät als auch vom Desktop aus auf die Protokolle und Einstellungen der USV zugreifen.

Die Desktop-Software von CyberPower ist für Mac-Nutzer allerdings eher ein Alptraum. Es handelt sich hier um eine zähe Java-Anwendung, die den Eindruck vermittelt, als stamme sie aus dem letzten Jahrhundert und vielleicht einzig wegen den darüber einsehbaren Statistiken eine Daseinsberechtigung hat. Die Einstellungen rund um das Verhalten der USV bei einem Stromausfall lassen sich über macOS deutlich komfortabler konfigurieren, wenn sie über USB mit dem Rechner verbunden ist.

Display zeigt Statusinfos und erlaubt direkten Konfiguration

Das von für diesen Erfahrungsbericht verwendete CyberPower-Modell CP900EPFCLCD verfügt über ein integriertes LCD-Display, auf dem aktuelle Statusinformationen und die generellen Einstellungsoptionen angezeigt werden. Dieser Ausstattung ist ein nettes Plus, aber auch verzichtbar. Die Einstellungen lassen sich ebenso vom Computer aus erledigen und in der Regel dürfte eine USV irgendwo eher versteckt in der Ecke stehen und im besten Fall vergessen werden.

Apropos in der Ecke stehen: Der Stromverbrauch von USV-Geräten kann durchaus mit ein kaufentscheidender Faktor sein. Der Hersteller CyberPower wirbt damit, dass mithilfe der „GreenPower-Technologie“ den Eigenverbrauch seiner USVs um bis zu 93 Prozent senken konnte. Die CP900EPFCLCD zieht auf dieser Basis im Standby um die 5 Watt.