Smart Display E10 mit NVR-Lösung von Eufy kompatibel

Den Softwareupdates für das Smart Display von Eufy haben wir bislang kaum Beachtung geschenkt. Im Zusammenhang mit der jetzt verfügbaren Version 2.3.32 wird vom Hersteller allerdings eine erwähnenswerte Erweiterung vermerkt. Das Display lässt sich jetzt auch in Verbindung mit den von Eufy angebotenen NVR-Geräten verwenden. Des Weiteren werden die Unterstützung für weitere Videotürklingeln sowie verschiedene kleinere Funktionserweiterungen und Verbesserungen integriert.

Mit dem Sicherheitssystem S4 Max bietet Eufy seit dem Sommer eine für den professionellen Einsatz ausgelegte Überwachungslösung an, in deren Mittelpunkt ein Netzwerk-Videorekorder (NVR) steht, der mit bis zu 16 per Kabel angebundenen Kameras kommunizieren kann. Das Eufy-NVR ist für sich zwar auch mit bestehenden Produkten aus dem Kamerasortiment von Eufy kompatibel, setzt jedoch auf eine eigene Softwarearchitektur, was die Anbindung an das Eufy-Display E10 bislang verhindert hat.

Diese Kompatibilität wird mit dem neuesten Update für die hier von uns ausprobierte Kamerazentrale hergestellt. Eufy zufolge wurde dabei nicht nur die Unterstützung für NVR-Geräte hinzugefügt und die Verbindungsmöglichkeiten zu weiteren Kameras über den Smart-Screen-Desktop verbessert, sondern auch speziell konfigurierbare NVR-Stream-Karten für die Ansicht auf dem Startbildschirm ergänzt. Darüber hinaus hat Eufy mit dem Update die Unterstützung für Videotürklingeln um die Modelle C30 und C31 erweitert sowie verschiedene allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen integriert.

Steuerzentrale für das Eufy-Sicherheitssystem

Das Eufy Smart Display E10 richtet sich an Nutzer, die mehrere Sicherheitskameras des Herstellers im Einsatz haben. Das Gerät erweitert das sonst ausschließlich per App bedienbare System um einen Bildschirm, der als Steuerzentrale sowohl das Monitoring von mehreren Kameras gleichzeitig als auch den direkten Zugriff auf die einzelnen Geräte ermöglicht. Dabei kann das Eufy-Display an die Wand montiert, im Ladedock aufgestellt oder auch als mobiles Tablet verwendet werden.