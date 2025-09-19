Ubiquiti hat jetzt NAS-Systeme für Privatnutzer im Programm

Als der Netzwerkausrüster Ubiquiti im vergangenen Jahr sein erstes NAS-System vorgestellt hat, richtete sich die Produktreihe noch mit klarem Fokus an professionelle Nutzer. Jetzt hat der Hersteller seine UNAS-Produktreihe aktualisiert. Mit vier neuen Modellen will Ubiquiti nicht mehr nur die Bedürfnisse von Pro-Anwendern, sondern auch kleinere Büros und den privaten Einsatz abdecken. Dabei sind neben klassischen Rack-Lösungen jetzt auch in ansprechendem Design gehaltene NAS-Laufwerke für den Desktop von Ubiquiti erhältlich.

UNAS 2: Kompakt und schlicht

Das Einstiegsmodell UNAS 2 setzt auf ein reduziertes Design, das auf unnötige Kabel verzichtet und so die Einrichtung vereinfachen soll. Über ein einziges PoE-Kabel wird das System mit Strom und Netzwerk verbunden. Im Inneren bietet es Platz für bis zu zwei Festplatten im Format 3,5 Zoll, während sich externe Geräte per USB-C anschließen lassen. Ein integriertes LCM-Display erleichtert die Navigation und Verwaltung direkt am Gerät.

UNAS 4: Mehr Speicher, höhere Geschwindigkeit

Das UNAS 4 von Ubiquiti baut auf den Funktionen des kleineren Modells auf, erweitert diese aber um zusätzliche Speicherkapazitäten. Neben zwei weiteren Festplatteneinschüben stehen hier auch M.2-NVMe-SSD-Steckplätze zur Verfügung, die für höhere Geschwindigkeit und bessere Performance sorgen sollen.

UNAS Pro 8 und UNAS Pro 4 für Pro-Anwender

Die UNAS-Pro-Serie adressiert weiterhin Umgebungen mit hohen Leistungs- und Verfügbarkeitsanforderungen. Das Modell UNAS Pro 8 ist für umfangreiche Workloads im Unternehmensumfeld ausgelegt und bietet unter anderem modulare, im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile sowie 10G-Schnittstellen mit Unterstützung für MC-LAG. Das UNAS Pro 4 bringt ähnliche Funktionen in einem kleineren, nur eine Höheneinheit belegenden Rackmount-Gehäuse unter. Beide Modelle verfügen über M.2-NVMe-Bays für Caching und sollen besonders für Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit optimiert sein.

UniFi Drive als gemeinsame Basis

Alle UNAS-Systeme von Ubiquiti basieren auf der Verwaltungsplattform UniFi Drive. Diese ist ohne Lizenzgebühren verfügbar und ermöglicht die Anbindung an die wichtigsten Cloud-Dienste für Backups, darunter AWS S3, Backblaze B2 und Wasabi. Auch die Möglichkeit zur Active-Directory-Anbindung, SMB-Freigaben und flexible Lüftersteuerungen sind Bestandteil des Systems.

Damit präsentiert sich die UNAS-Reihe als durchgängiges Spektrum an Speicherlösungen – von der einfachen Desktop-Variante bis hin zur professionellen Infrastruktur.

Preise und Verfügbarkeit

Das kleinste Modell UNAS 2 lässt sich im im europäischen Onlineshop von Ubiquiti bereits zum Preis von 231 Euro bestellen. Die restlichen Neuvorstellungen sollen noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen.