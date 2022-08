Unglaublich: Google setzt auf einfachen Trick gegen Clickbait

Problematisch seien auch Inhalte, die gar nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern schlicht automatisch übersetzt oder halbzufällig zusammengewürfelt wurden. Man werde daher fortan jene Inhalte bevorzugen, die von und für Menschen erstellt wurden. Wenn es um Produktrezensionen geht, werden „high-quality, original reviews“ bevorzugt. Die so erhoffte Verbesserung der Suchqualität soll zuerst in Googles englischsprachigen Suchergebnissen auftauchen.

Reißt uns ob der Überschrift bitte nicht den Kopf ab, gegen solche Wortgebilde haben wir in den vergangenen Jahren selbst massive Allergien entwickelt. Und nicht nur die marktschreierischen Schlagzeilen verursachen Magenkrämpfe, genau so fies sind auch die nach wie vor häufig anzutreffenden Top-10-Listen, die die Warum/-Darum Überschriften („Warum Herthas Spiel in Gladbach wegweisend sein könnte“, „Darum geht es im Cum-Ex-Skandal“) und die Anreißer die substanzlose Wahrheiten verkünden statt Nachrichten zu vermitteln („DAS musst Du jetzt wissen!“).

