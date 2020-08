Unendlich verschachtelt: iPad-App Muse sammelt Ideen

Lasst euch von der Preisauszeichnung nicht abschrecken. Zwar will die neue iPad-Applikation Muse professionelle Anwender langfristig in ein jährliches 99-Euro-Abonnement überführen, die kostenfreie Basisversion des „Ideen-Schreibtischs“ ist aber so umfangreich gehalten, dass sich auch diese ganz ordentlich nutzen lässt, ohne einen Pfennig von euch zu verlangen. Und diesen Testlauf wollen wir euch empfehlen.

Muse will bei frühen Phasen der Projektplanung zur Hand gehen, euch bei der Ideenfindung unter die Arme greifen und bei all jenen Auseinandersetzungen mit einem Thema helfen, die nicht vor dem Rechner oder im Büro, sondern für gewöhnlich im Park, auf der Couch oder im Café stattfinden.

Situationen, in denen die Muse-Macher mit einer flexiblen Oberfläche bei „deep thinking“ helfen wollen. Also dabei Texte, Ideen, Bilder und mehr erst mal zu sortieren, miteinander zu verknüpfen und zu ordnen.

Dafür setzt Muse auf eine quasi unendlich große Leinwand, die hierarchisch in Karten und Pinnwände unterteilt ist. Karten stellen Inhalte bereit, bei denen es sich um Texte, Bilder, PDFs, Links u.ä. handeln kann. Diese werden frei auf skalierbaren Pinnwänden arrangiert, die sich ineinander verschachteln lassen. Auf einer Pinnwand können nicht nur Texte oder Bilder, sondern auch weitere Pinnwände abgelegt werden.

Zwischen den Inhalten lässt sich dann mit einem ausgeklügelten System von Gesten Navigieren, die euch Muse nach dem starten Start Schritt für Schritt erklärt und mit Hilfe mehrerer Mini-Tutorials schnell beibringt.

Im offiziellen Online-Handbuch der App sind zahlreiche Videos versammelt, die spezielle Handgriffe wie etwa das Erstellen von Bildausschnitten mit dem Apple Pencil erklären.

So müssen hier etwa zwei Finger auf dem Bildschirm platziert werden, damit sich mit Hilfe des Apple Pencil Bildausschnitte wählen und in eine neue Karte verwandeln lassen.

Ohne Bezahlung lassen sich bis zu 100 Karten in Muse erstellen, sortieren, arrangieren und verwalten.

Muse im Video