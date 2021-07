„Und wo zum Teufel kann ich das streamen?“

Das kleine Sonntags-Essay des Autoren und Google Investoren M.G. Siegler, Where the Fuck Can I Stream This?,“ verbreitete sich am Wochenende wie ein kleines Lauffeuer in den sozialen Netzwerken.

Mit seiner eloquent formulierten Frage holte der Blogger viele Anwender ab, die sich schon öfter mit dem Dilemma konfrontiert sahen, keinen blanken Schimmer davon zu haben, wo genau sich die Serien-Empfehlung von Freunden jetzt eigentlich konsumieren lässt.

Mit zunehmender Anzahl von Streaming-Diensten entsteht immer mehr Bedarf an einer verlässlichen Programm-Übersicht, einer die nicht nur Neuzugänge listet sondern im besten Fall auch im Blick behält, welche Inhalte die großen Streaming-Anbieter wieder aus ihren Katalogen entfernen.

Siegler beschwert sich nicht über zu wenig Auswahl oder zu wenig Empfehlungen, sondern darüber gar nicht mehr zu wissen, welche Inhalte wo zu finden sind. Auch Google leistet hier keine große Hilfe.

Spezialisierte Portale helfen beim Finden

Zwar stehen im Netz schon eine Handvoll Portale bereit, die versprechen eben jene Frage zu beantworten, viele davon sind jedoch fast schon zu überladen, zu sozial und zu ungenau. Aus eigener Erfahrung können wir euch JustWatch und WerStreamt.es empfehlen, verweisen an dieser Stelle aber auch auf Likewise, Reelgood und whatsonflix.

JustWatch – Alle Streaming-Anbieter auf einen Blick

Reelgood – All your streaming services in one place.

WhatsOnFlix – Was ist wirklich neu bei Netflix?

WerStreamt.es – Prüfe die Verfügbarkeit von Filmen und Serien

Likewise – Find New TV Shows, Movies, Books, Podcasts & More

Warum die Streaming-Dienste das Auffinden von Inhalten, vor allem für Nutzer ohne vorhandene Accounts, so schwierig machen, ist für Sigler (und wohl auch für den Großteil der Nutzer) unverständlich. Statt Google Suchergebnisse zu dominieren, scheinen Netflix, Prime Video und Co. die Suche im Gesamtkatalog so undurchsichtig wie möglich gestalten zu wollen und liefern lieber personalisierte Empfehlungen als alphabetische Listen oder umfangreiche Suchfunktionen mit Filtern, Schlagwörtern und ergiebigen Ergebnissen aus.