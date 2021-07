Zones: Moderner To-Do-Manager für Mac, iPad und iPhone aktuell kostenlos

Ab Werk unterteilt „Zones: Organize your life“ die von euch angelegten Aufgaben in die drei Kategorien „Persönliches“, „Arbeit“ und „Hobby“ lässt euch aber auch zusätzliche Kategorien anzulegen beziehungsweise die vorhandenen zu bearbeiten.

Anhand grober Zeitfenster lässt sich festlegen wie viel Freizeit zur Erledigung der Aufgaben eingeplant werden muss, geht man den Punkt dann an, lässt sich ein Timer starken der beim Fokussieren helfen soll. Wer möchte kann zusätzliche Unteraufgaben anlegen, wie etwa das „Einsammeln aller Rechnungen“, ehe dann die Hauptaufgaben „Vorsteueranmeldung“ in Angriff genommen werden kann.

