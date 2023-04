Unbekannte Modellnummern deuten auf neue Mac-Modelle

Apple macht uns Hoffnung auf das baldige Erscheinen neuer Desktop-Macs. Der Entwickler Nicolás Álvarez hat in einer Konfigurationsdatei für Apples „Wo ist?“-Netzwerk drei bislang unbekannte Mac-Modellnummern aufgestöbert.

Apple verwendet intern Modellbezeichnungen im Stil von beispielsweise Mac13,1 für den Mac Studio oder Mac14,3 für den im Januar erschienenen neuen Mac mini. Die nun aufgetauchten Modellnummern Mac14,8, Mac14,13 und Mac14,14 wurden seither noch nicht verwendet und dürften somit stellvertretend für bislang noch nicht vorgestellte Mac-Modelle stehen.

Ein interessantes Detail ist in diesem Zusammenhang, dass der bei portablen Geräten in der „Wo ist?“-App vorhandene Schalter „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ für diese bislang unbekannten Mac-Modelle standardmäßig ausgeblendet wird. Diese Tatsache ist ebenfalls in der Konfigurationsdatei von „Wo ist?“ ersichtlich und deutet eigentlich zweifelsfrei darauf hin, dass es sich hier um neue Desktop-Rechner von Apple und nicht um die zur Entwicklerkonferenz WWDC erwarteten Notebooks handelt.

Neue Desktop-Macs wären in jedem Fall eine Überraschung. Zwar ist schon längere Zeit die Rede davon, dass Apple in diesem Jahr noch neue Versionen des zuletzt 2021 aktualisierten iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße, des im Jahr 2022 vorgestellten Mac Studio und vielleicht auch endlich den neuen Mac Pro vorstellt. Mit Blick auf die Markteinführung dieser Geräte wurde zuletzt aber frühestens ein Termin im Herbst gehandelt.

iMac 24“ ist genau zwei Jahre alt

Fraglich ist auch, mit welchem Prozessor die nächsten Mac-Modelle dann auf den Markt kommen. Aktuell scheint es zumindest so, als könne die Massenproduktion von Apples M3-Prozessor nicht vor Herbst anlaufen. Beim derzeit noch mit einem M1-Prozessor angebotenen iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße scheint ein Upgrade auf Apple-Prozessoren vom Typ M2 noch am schlüssigsten. Der Rechner wurde übrigens am 20. April 2021, als fast exakt vor zwei Jahren, mit komplett überarbeitetem Gehäuse und in sieben verschiedenen Farbvarianten vorgestellt.