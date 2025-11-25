Mac-Apps: „Zone Bar“ neu und Update für „Folder Quick Look“

Der Entwickler Sindre Sorhus ist mit einer neuen App am Start. Die im Mac App Store erhältliche Anwendung namens Zone Bar präsentiert sich als Funktionserweiterung für die Menüleiste und ermöglicht es, dort mehrere Weltzeituhren nebeneinander anzuzeigen.

„Zone Bar“ erlaubt es, in der Mac-Menüleiste bis zu acht Zeitzonen gleichzeitig einzublenden. Jede der Uhren lässt sich mit eigenen Bezeichnungen und wenn gewünscht auch Symbolen versehen. Beim Anklicken wird ein Schieberegler sichtbar, mit dessen Hilfe man schnell nachschlagen kann, wie sich Uhrzeiten verändern, wenn man in Stundenschritten vor- oder zurückspringt.

Die unterschiedlichen Uhren müssen dabei nicht zwingend alle in der Menüleiste erscheinen. Man kann für jede der Uhren getrennt festlegen, ob diese nur im Ausklappmenü der App oder tatsächlich auch in der Menüleiste dargestellt wird. Wie bei den meisten der Apps von Sorhus liegt der Fokus bei „Zone Bar“ auf der Kernfunktion der Anwendung. Der Entwickler begründet dies mit dem Anspruch, eine schlanke Lösung anzubieten, um Uhrzeiten verschiedener Zeitzonen zu vergleichen.

„Zone Bar“ lässt sich im Mac App Store laden. Der Entwickler weist darauf hin, dass die App für einen begrenzten Zeitraum kostenlos erhältlich ist.

„Folder Quick Look“ zeigt Inhalte von ZIP-Paketen an

Auf die Mac-Anwendung Folder Quick Look haben wir bei deren Erscheinen im Oktober aufmerksam gemacht. Als Erweiterung für die Systemfunktion „Quick Look“ (im Deutschen nennt Apple die Funktion „Übersicht“) kann man damit durch Drücken der Leertaste auch einen Blick in mithilfe von Kompressionsverfahren wie ZIP oder RAR erstellte Dateiarchive werfen, ohne diese gleich zu entpacken.

Mittlerweile ist die App in Version 1.5 verfügbar und die frisch veröffentlichte neueste Version bringt nennenswerte Verbesserungen bei der Anzeige der Inhalte eines Archivs. So können Dateien jetzt auch als Kachelansicht angezeigt werden, was sich besonders für den Blick in ein Archiv mit vielen Bildern empfiehlt.

„Folder Quick Look“ lässt sich ebenfalls kostenlos im Mac App Store laden.