Vetero: Wetter-App für die Menüleiste setzt auf Apples Daten

Im Zusammenhang mit den vom Entwickler für die Vollversion erhobenen Kosten sollte man wissen, dass man auf diese Weise nicht nur die Arbeit an der App unterstützt, sondern auch die für die Nutzung der Wetterschnittstelle von Apple verlangten Gebühren mitfinanziert werden. Insbesondere die häufigeren Aktualisierungen sorgen für eine erhöhte Frequenz der Anfragen bei Apple, die den Entwicklern dann entsprechend in Rechnung gestellt werden.

In der kostenlosen Version von Vetero wird wie gesagt die aktuelle Außentemperatur in der Menüleiste angezeigt. Ein Mausklick fördert zusätzliche Informationen wie die Luftfeuchtigkeit, Windstärke, Luftdruck und UV-Belastung sowie einen Ausblick auf die nächsten drei Stunden zutage.

Mit Vetero bietet der Entwickler Adam Rozynski eine Wetter-App für den Mac an, die sich dezent in der Menüleiste platziert und auf diese Weise den Schnellzugriff auf aktuelle Wetterinformationen ermöglicht. Die aktuelle Außentemperatur ist dabei anstelle eines App-Symbols standardmäßig jederzeit direkt in der Mac-Menüleiste ablesbar.

