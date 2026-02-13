Umfassendes Video-Werkzeug: Mac-App „Camera Graph“ jetzt kostenlos

Die Mac-Anwendung Camera Graph ist ab sofort vollständig kostenlos nutzbar. Der Entwickler hat mit Version 2.0 nicht nur die Preise entfernt, sondern auch eine umfassende technische Überarbeitung vorgenommen.

Camera Graph versteht sich als native macOS-Lösung für Videoaufnahmen, Livestreams und virtuelle Kameras und richtet sich an Nutzer, die bislang auf Applikationen wie OBS gesetzt haben. Eine Registrierung oder ein Nutzerkonto ist nicht erforderlich.

Umfassende Video-Werkzeuge in einer Mac-App

Camera Graph kombiniert Funktionen für Live-Streaming, Bildschirmaufnahmen und virtuelle Kameras in einer einzigen Anwendung. Nutzer können mehrere Kameras, iOS-Geräte, Bildschirmfenster oder Grafiken gleichzeitig einbinden und in frei definierbaren Szenen organisieren. Übergänge zwischen diesen Szenen lassen sich zeitlich steuern. Für Aufzeichnungen werden Auflösungen bis 4K bei hohen Bildraten unterstützt, je nach Anwendungsfall auch für Spiele oder Präsentationen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Echtzeitbearbeitung des Kamerabildes. Dazu zählen Farbkorrekturen, Zuschnitt, Masken sowie Hintergrundentfernung per Segmentierung oder klassischem Chroma Key. Effekte und Filter werden GPU-beschleunigt berechnet, um die Systemlast gering zu halten. Zusätzlich lassen sich Browser-Overlays einbinden, die sich per CSS anpassen lassen. So können etwa Live-Chats, Lauftexte oder Datenanzeigen direkt ins Bild integriert werden.

Kostenlos für Streaming oder Aufzeichnung

Für Livestreams setzt Camera Graph auf RTMP und unterstützt damit gängige Plattformen wie YouTube, Twitch oder Instagram. Auch vertikale Videoformate für Shorts, Reels oder TikTok sind direkt in der App vorgesehen. Die virtuelle Kamera kann in Videokonferenz-Programmen wie FaceTime, Zoom oder Microsoft Teams genutzt werden. Ein minimalistischer Modus erlaubt den Betrieb als reine Menüleisten-App im Hintergrund.

Hintergrund der Freigabe ist eine längere Entwicklungspause, nach der die Anwendung technisch an aktuelle macOS-Versionen angepasst wurde. Frühere In-App-Käufe werden für Bestandsnutzer nicht entfernt, sind laut Entwickler jedoch nicht mehr wirksam. Neue Nutzer erhalten alle Funktionen ohne Einschränkungen. Damit verabschiedet sich Camera Graph vom bisherigen Geschäftsmodell und positioniert sich als kostenfreie Komplettlösung für Videoaufnahmen und Livestreams auf dem Mac.