Claude erweitert Gratiszugang: Zentrale Funktionen jetzt ohne Abo

Anthropic baut den Funktionsumfang seines KI-Dienstes Claude für Nutzer ohne kostenpflichtiges Abonnement aus. Künftig stehen mehrere bislang kostenpflichtige Werkzeuge auch im Free-Tarif zur Verfügung. Dazu zählen die Erstellung und Bearbeitung von Dateien, sogenannte Connectoren zur Anbindung externer Dienste sowie zusätzliche Fähigkeiten, mit denen Claude strukturierte Aufgaben ausführen kann.

Ziel ist es, den kostenlosen Zugang stärker für längere Arbeitsprozesse nutzbar zu machen und nicht nur auf kurze Einzelfragen zu beschränken.

Neu im Gratisangebot ist zudem das Compaction-Feature. Dabei handelt es sich um eine serverseitige Verwaltung langer Gesprächsverläufe. Sobald Unterhaltungen oder Arbeitsabläufe die Grenzen des verfügbaren Kontextfensters erreichen, fasst Claude ältere Inhalte automatisch zusammen. Auf diese Weise können Chats fortgeführt werden, ohne dass Nutzer neu beginnen oder Inhalte manuell kürzen müssen. Die Technik richtet sich vor allem an mehrstufige Aufgaben, bei denen viele Rückfragen, Zwischenergebnisse oder Werkzeuge zum Einsatz kommen. Compaction befindet sich derzeit noch in einer Testphase, ist aber bereits ohne Bezahlabo nutzbar.

Claude Opus 4.6 seit wenigen Tagen verfügbar

Erst in der vergangenen Woche hatte Anthropic mit Claude Opus 4.6 eine neue Version seines leistungsstärksten Modells vorgestellt. Der Fokus lag dabei auf Verbesserungen bei der Softwareentwicklung und bei komplexen Arbeitsabläufen. Opus 4.6 kann größere Codebestände erfassen, Fehler zuverlässiger erkennen und Aufgaben über längere Zeiträume verfolgen. Eine zentrale Neuerung ist ein erweiterter Kontextumfang von bis zu einer Million Tokens, der sich ebenfalls noch im Testbetrieb befindet.

Neben Programmieraufgaben soll das Modell auch bei typischer Büroarbeit helfen. Dazu zählen Recherchen, Auswertungen sowie der Umgang mit Dokumenten, Tabellen und Präsentationen. Anthropic hatte betont, dass die Leistungssteigerungen nicht mit Änderungen an den bestehenden Sicherheitsvorgaben verbunden seien. Claude Opus bleibt weiterhin zahlenden Nutzern vorbehalten und wird tokenbasiert abgerechnet.