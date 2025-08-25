Umfassende Kooperation: Disney+ integriert zahlreiche ZDF-Inhalte

Ab dem 27. August ergänzt Disney+ sein deutschsprachiges Angebot um eine umfangreiche Sammlung regionaler Produktionen. Grundlage ist ein mehrjähriger Lizenzvertrag mit ZDF Studios, durch den zahlreiche Serien und Filme auf der Plattform verfügbar werden.

Unter dem Namen „ZDF Filme und Serien“ entsteht bis Ende des Jahres eine Auswahl von mehr als 3.000 Episoden und Filmen für Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Zugriff wird ohne zusätzliche Kosten ermöglicht.

Die Inhalte werden direkt über die Suchfunktion des Streaming-Dienstes abrufbar sein und in einer eigenen Sammlung mit ZDF-Branding erscheinen. Enthalten sind zahlreiche Krimiserien sowie Familienformate, darunter unter anderem „SOKO“, „München Mord“, „Nord Nord Mord“, „Marie Brand“ und „Wilsberg“. Insgesamt umfasst das Startpaket 149 Episoden aus den SOKO-Produktionen und eine Reihe weiterer etablierter Formate.

Zugriff auf neue Staffeln nach TV-Ausstrahlung

Geplant ist außerdem, dass ausgewählte neue Staffeln künftig wenige Monate nach ihrer Premiere im linearen Fernsehen ebenfalls Teil der Sammlung werden. Dies betrifft unter anderem Serien wie „Der Alte“, „Der Kriminalist“, „Ein starkes Team“ und „Die purpurnen Flüsse“. Damit sollen Nutzer schneller Zugriff auf aktuelle ZDF-Produktionen erhalten, die bislang hauptsächlich über die ZDF-Mediathek verfügbar waren.

Disney+ und ZDF Studios arbeiten bereits seit 2021 zusammen. Bisher wurden im Rahmen der Kooperation unter anderem „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ lizenziert. Mit dem neuen Vertrag erweitert Disney+ sein Angebot an deutschsprachigen Inhalten deutlich und stärkt gleichzeitig die Auswahl regionaler Formate auf der Plattform.

Neben internationalen Produktionen sollen Abonnenten künftig verstärkt auf deutschsprachige Serien und Filme zugreifen können, ohne zusätzliche Abonnements abschließen zu müssen.