In Varianten mit und ohne Gimbal
Insta360 Link 2 und Link 2C: KI-Webcams zum bisherigen Tiefstpreis
Knapp ein Jahr nach der Markteinführung sind die beiden 4K-Webcams Insta360 Link 2 und Link 2C aktuell zu ihren bisherigen Tiefstpreisen erhältlich. Die Insta360 Link 2C kostet derzeit 109 statt 170 Euro, während die Insta360 Link 2 für 169 statt 230 Euro angeboten wird. Beide Modelle richten sich an Anwender, die Wert auf eine hohe Bildqualität bei Videokonferenzen, Livestreams oder Präsentationen legen.
Unterschiede zwischen den Modellen und Ausstattung
Die beiden Webcams verfügen über einen 1/2-Zoll-Sensor, der für detailreiche Aufnahmen sorgt und auch bei schwächerem Licht gute Ergebnisse erzielen soll. Beide Kameras unterstützen 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde sowie 60 Bilder pro Sekunde bei niedrigeren Auflösungen. KI-gestützte Algorithmen optimieren die Bildqualität und reduzieren Bildrauschen. Für den Ton ist kein separates Mikrofon erforderlich, da die Kameras eine integrierte Geräuschunterdrückung bieten.
Der größte Unterschied zwischen den Modellen liegt in der Ausstattung der Link 2. Diese verfügt über einen zweiachsigen Gimbal, der für flüssige und stabilisierte Aufnahmen sorgt. Zudem bietet sie eine automatische Tracking-Funktion, die die Person im Bild hält. Die Link 2C verzichtet auf den Gimbal, liefert aber die gleiche 4K-Bildqualität und richtet sich damit vor allem an Anwender mit stationären Setups.
Funktionen für Präsentationen und Videokonferenzen
Beide Modelle unterstützen eine Gestensteuerung, mit der sich Funktionen wie Zoom oder das KI-Tracking berührungslos aktivieren lassen. Darüber hinaus stehen verschiedene Modi zur Verfügung, die besonders für Präsentationen und Demonstrationen interessant sind. Der Whiteboard-Modus erkennt Präsentationsinhalte und korrigiert deren Darstellung automatisch. Der DeskView-Modus ermöglicht eine Draufsicht auf den Schreibtisch, was sich etwa für Produktvorstellungen eignet.
Eine Smartphone-App erlaubt die Fernsteuerung beider Kameras, inklusive Moduswechsel und Gimbal-Kontrolle bei der Link 2. Außerdem können Nutzer den Hintergrund per Software ersetzen, unterschiedliche Audioprofile auswählen und einen Privatsphäre-Modus aktivieren, bei dem sich die Kamera automatisch nach unten absenkt.
Gibt es Empfehlungen für nochmal günstigere Webcams mit ordentlichem Ton?
Ich verwende mein Google Pixel 9 als Webcam. Hat auch nur 400€ gekostet. Ist logischerweise ein statisches Bild ohne KI, aber das brauche ich nicht. Hat eine weit bessere Qualität als meine Webcam, die doch auch ca. 150€ gekostet hat -> Also Handy testen/verwenden.
Wer wert auf eine Gimbal legt, aber weniger ausgeben möchte, weil Full HD ausreichend:
die OBSBOT Tiny SE wäre eine Alternative
Hmm. In Videokonferenzen gibt es zwei Sachen, die ich definitiv nicht möchte:
1. Dass mich die Kamera verfolgt, wenn ich mal kurz das Bild verlasse um mir Chips ins Gesicht zu drücken
2. Dass jeder jeden Pickel von mir sieht.
Vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe.
