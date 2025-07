Dreame: Neue Aqua-Serie startet mit Wischwalze und 30.000 Pa

Mit dem „Aqua10 Ultra Roller Complete“ präsentiert der Hersteller Dreame eine neue Gerätekategorie in der Kategorie seiner Saugroboter. Im Fokus steht dabei der Wechsel von herkömmlichen, rotierenden Wischmopps hin zu aktiv gespülten Walzen, die für eine gründlichere Reinigung sorgen sollen.

Der neue Saug- und Wischroboter ist Teil der frisch vorgestellten Aqua-Serie, die nach Angaben des Unternehmens auf wasserintensive Reinigungskonzepte ausgelegt ist.

Zentrales Merkmal des neuen Modells ist das sogenannte AquaRoll-System. Dabei handelt es sich um eine rotierende Walze, die während der Reinigung fortlaufend mit Frischwasser gespült wird. Schmutzwasser wird in einen separaten Tank geleitet, um eine gleichbleibend saubere Wischleistung zu gewährleisten.

Unterstützt wird das System durch zwölf Sprühdüsen und eine automatische Druckregelung, die sich an hartnäckige Verschmutzungen anpassen sollen. Eine zusätzliche Walze soll feinen Staub besser aufnehmen und durch Gegenrotation die Fasern des Wischmopps auflockern.

100°C-Reinigung und 30.000 Pa

Für empfindliche Flächen wie Teppiche hat Dreame eine automatische Abschottung eingebaut. Wird ein Teppich erkannt, verschließt sich der Walzenbereich, um eine Feuchtigkeitsabgabe zu verhindern. Im Anschluss an die Reinigung erfolgt eine Selbstreinigung der Walze mit 100 °C heißem Wasser, um Schmutz, Gerüche und Keime zu beseitigen.

Neben der überarbeiteten Nassreinigung bringt der Aqua10 Ultra Roller Complete auch technische Neuerungen in der Navigation. Zwei hochauflösende Kameras erkennen Hindernisse und navigieren den Roboter mithilfe eines KI-gestützten Systems durch den Raum.

Marktstart im 4. Quartal

Der Lasersensor kann ein- und ausfahren, um auch unter Möbeln zuverlässig arbeiten zu können. Das Fahrwerk hebt sich bei Bedarf an und überwindet so Schwellen von bis zu drei Zentimetern. Auch softwareseitig richtet sich Dreame an Haushalte mit Tieren: Der neue Modus Pet Care 4.0 erkennt Futternäpfe und Katzenstreu, reinigt gezielt nach und erhöht automatisch die Saugleistung auf bis zu 30.000 Pa. Optional ist der Festanschluss an Frisch- und Abwasser möglich.

Der Marktstart des neuen Modells ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Dreame folgt damit dem aktuellen Branchentrend, bei dem immer mehr Hersteller auf automatische Walzenmopps setzen. Zuletzt stellten Ecovacs und MOVA hier entsprechende Modelle vor.