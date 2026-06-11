macOS 27: Apple verabschiedet sich endgültig von der Time Capsule

Mit macOS 27 dürfte für viele alte AirPort Time Capsules endgültig Schluss sein. Apple streicht offenbar die Unterstützung für das Apple Filing Protocol, kurz AFP. Genau dieses Protokoll nutzen die alten Time-Capsule-Geräte für Time-Machine-Backups über das Netzwerk.

Regelmäßige Backups mit Time Machine werden dringend empfohlen.

Ganz überraschend kommt das nicht. Apple weist schon länger darauf hin, dass AirPort Time Capsule und AirPort Extreme mit angeschlossener Festplatte nicht mehr als Time-Machine-Ziel empfohlen werden. Auch bei uns war das nahende Ende der Time-Capsule-Unterstützung bereits Anfang des Jahres Thema.

Neu ist nun, dass der Schritt mit macOS 27 offenbar tatsächlich vollzogen wird. Wie AppleInsider berichtet, wird AFP in der neuen macOS-Version nicht mehr unterstützt. Für moderne NAS-Systeme ist das in der Regel kein Problem, da Time Machine dort über SMB arbeitet. Die Time Capsule hängt dagegen an alten Protokollen fest.

SMB3 statt AFP

Der technische Hintergrund ist schnell erklärt: Apple will Netzwerk-Backups künftig über modernere SMB-Versionen abwickeln. Time Capsule kann zwar SMB, allerdings nur in einer veralteten Form. Für aktuelle macOS-Versionen ist das keine tragfähige Lösung mehr. Wer eine Time Capsule bislang noch als drahtloses Backup-Laufwerk nutzt, sollte daher nicht erst beim macOS-Update nach einer Alternative suchen.

Eine einfache Einbindung der alten Time Capsule wird ab Herbst nicht mehr möglich sein.

Die naheliegenden Ersatzlösungen sind ein direkt angeschlossenes USB- oder Thunderbolt-Laufwerk, ein moderner NAS-Speicher mit Time-Machine-Unterstützung oder ein anderer Mac im Netzwerk, der ein Laufwerk als Backup-Ziel freigibt. Das ist weniger charmant als die alte Apple-Lösung, aber zukunftssicherer.

Bastelprojekt hält die Hardware am Leben

Ganz abschreiben muss man die Time Capsule dennoch nicht. Das Open-Source-Projekt TimeCapsuleSMB versucht, der alten Apple-Hardware einen modernen Samba-Server beizubringen. Die Time Capsule soll dadurch SMB3-Verbindungen akzeptieren und sich wieder als Netzwerkfreigabe für aktuelle Macs anbieten.

Für normale Nutzer ist das aber keine einfache Empfehlung. Die Einrichtung setzt etwas Bastelei voraus, greift tief in die alte Hardware ein und sollte nicht die einzige Backup-Strategie sein. Wer seine Time Capsule noch als Experiment weiterbetreiben möchte, kann sich das Projekt ansehen.