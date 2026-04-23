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Preisnachlass für Indoor- und Outdoor-Kamera

Eufy C31 und C37: Beide Kamera-Neuheiten erstmals reduziert
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Eufy hat mit der eufyCam C31 und der eufyCam C37 zuletzt zwei neue Überwachungskameras vorgestellt, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Während die C31 als kompakte Lösung für Innenräume oder geschützte Außenbereiche gedacht ist, richtet sich die C37 klar an den Außeneinsatz mit flexibler Stromversorgung.

Eufy Kameras

Beide Modelle sind jetzt erstmals unterhalb ihrer ursprünglichen Preisempfehlung erhältlich. Die Indoor Cam C31 wird aktuell für rund 39 Euro angeboten und liegt damit deutlich unter dem Startpreis von knapp 60 Euro. Auch die eufyCam C37 ist günstiger geworden und wird derzeit für 79 Euro statt der ursprünglich aufgerufenen 99 Euro verkauft.

Lokaler Speicher, keine Abos

Inhaltlich setzen beide Kameras auf ein ähnliches Grundprinzip, das Eufy bereits bei früheren Modellen verfolgt hat. Die Geräte speichern Aufnahmen lokal auf microSD-Karten und kommen ohne verpflichtendes Cloud-Abonnement und laufende Kosten aus.

Kamera Tracking

Die C31 bietet eine Full-HD-Auflösung und deckt dank motorisierter Schwenk- und Neigefunktion große Bereiche ab. Eine automatische Objektverfolgung sorgt dafür, dass erkannte Personen oder Tiere im Bild bleiben. Ergänzend lassen sich Aktivitätszonen definieren, um unerwünschte Benachrichtigungen zu reduzieren.

Produkthinweis
eufy Überwachungskamera C31 kabelgebunden, Außen & Innen, 360°-Sicht mit Schwenken/Neigen, Farbnachtsicht... 39,99 EUR 59,99 EUR

Die C37 erweitert dieses Konzept für den Außeneinsatz. Sie arbeitet mit 2K-Auflösung und kombiniert Infrarot-Nachtsicht mit einem integrierten Scheinwerfer für farbige Aufnahmen bei Dunkelheit. Die Energieversorgung erfolgt über einen Akku, der durch ein separates Solarpanel ergänzt wird. Unter günstigen Bedingungen kann die Kamera so dauerhaft betrieben werden, ohne regelmäßig geladen werden zu müssen. Aufnahmen werden hier ausschließlich ereignisbasiert gespeichert.

C37 Marketing Shots

Wie bereits bei der C31 verzichtet auch die C37 auf eine direkte Einbindung in Apple Home. Stattdessen erfolgt die Steuerung primär über die Eufy-App sowie optional über Alexa oder Google Assistant.

Produkthinweis
eufy Security eufyCam C37, kabellose 2K Outdoor-Überwachungskameras mit 360° KI-Tracking (Pan & Tilt), Solar... 79,00 EUR 99,00 EUR

Auch Videotürklingel derzeit günstiger erhältlich

Neben den beiden Kameras ist aktuell auch die Videotürklingel E340 reduziert und wird für rund 119 Euro statt 179 Euro angeboten. Das Modell zählt aus unserer Sicht weiterhin zu den überzeugendsten Lösungen in diesem Bereich, insbesondere wegen der zuverlässigen Paketerkennung und der Möglichkeit, komplett ohne laufendes Abonnement auszukommen.

Tuerklingelkamera Eufy

Die Installation ist unkompliziert und die Einbindung in bestehende Eufy-Systeme gelingt schnell. Wir haben uns die E340 bereits ausführlich auf ifun.de angesehen.

Produkthinweis
eufy Security video türklingel E340, Dual türklingel mit kamera mit Paketerkennung, 2K Full HD Farb-Nachtsicht, Kabel... 119,00 EUR 179,99 EUR

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23. Apr. 2026 um 17:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Welche Kamera für Innenräume die man auch von unterwegs anschauen kann?
    Ich nehme mal an, das alle die man von unterwegs benutzen kann, Abo benötigen?

  • Bei uns ist, neben 2 Außenkameras die Innenkamera C220 im Einsatz. Wir können von unterwegs auf die Kamera und auf gespeicherte Videos zugreifen. Ein Abo ist hierzu nicht erforderlich. Jedoch laufen unsere Kameras über die eufy Homebase 3.

  • Ich denke mir immer: nur auf der Speicherkarte in der Kamera macht es den Bösewichten zu einfach. Entweder Cloud oder wenigstens lokale Homebase.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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