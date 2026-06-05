UGREEN erweitert sein NAS-System um eigene Notiz-App

UGREEN baut den Funktionsumfang seines NAS-Betriebssystems UGOS weiter aus. Nachdem erst vor wenigen Tagen ein größeres Systemupdate mit Verbesserungen für Dateiverwaltung, Medienwiedergabe und Speicherverwaltung verteilt wurde, folgt nun eine neue Anwendung für die NASync-Plattform.

Mit der Einführung von „Notizen“ erhalten Nutzer nun eine integrierte Möglichkeit, Markdown-Texte direkt auf dem eigenen Netzwerkspeicher zu verwalten. Die neue App steht auf den NAS-Systemen selbst sowie über Webbrowser, die Desktop-Anwendung und für mobile Geräte zur Verfügung.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Markdown. Das einfache Textformat wird von vielen Anwendern genutzt, um strukturierte Notizen, Dokumentationen oder Wissenssammlungen anzulegen. Die App setzt dabei auf eine dreistufige Organisation aus Notizbüchern, Abschnitten und einzelnen Notizen. Mehrere Einträge lassen sich gemeinsam verwalten und verschieben.

Exportfunktionen und kleine Einschränkungen

Für die Datensicherung bietet UGREEN verschiedene Exportmöglichkeiten an. Notizen können als Markdown-Dateien, PDF-Dokumente oder im hauseigenen „.ugnote“-Format gespeichert werden. Letzteres dient als Backup- und Importformat für die Anwendung.

Gerade dieses proprietäre Dateiformat sorgt jedoch bereits für Diskussionen in der Community. Anwender begrüßen zwar die Möglichkeit, Notizen lokal auf dem eigenen NAS zu speichern, wünschen sich jedoch offenere Import- und Exportoptionen. Auch die mobile Nutzung scheint noch nicht vollständig ausgereift zu sein. Mehrere Nutzer berichten, dass auf iPhones derzeit weder automatische Rechtschreibkorrekturen noch intelligente Satzzeichen unterstützt werden.

Zudem darf kritisiert werden, dass die Notizfunktion in die bestehende UGREEN-App integriert wurde und nicht als eigenständige Anwendung verfügbar ist. Für schnelle Notizen ist der zusätzliche Weg durch die Hauptanwendung weniger komfortabel.

Trotz der offenen Punkte zeigt die Einführung der Notiz-App, dass UGREEN den Ausbau seines noch jungen Software-Ökosystems fortsetzt. Während die jüngsten UGOS-Aktualisierungen vor allem bestehende Funktionen verfeinerten, erweitert die neue Anwendung den Einsatzbereich der NAS-Systeme nun um einen weiteren Baustein für die persönliche Datenverwaltung.