ALDI TALK Home & Go: Neue Daten-SIM für Router und Tablets

ALDI TALK erweitert sein Tarifangebot um eine neue Daten-SIM, die sich gezielt an Nutzer richtet, die einen Internetzugang ohne langfristige Vertragsbindung suchen. Die Karte ist ab sofort online erhältlich und kann in Routern, Tablets, Laptops oder anderen SIM-fähigen Geräten eingesetzt werden. Zum Start kostet die Daten-SIM einmalig 9,99 Euro.

Mit dem neuen Angebot reagiert der Mobilfunkdiscounter auf den Bedarf nach flexiblen Internetlösungen. Die Daten-SIM kann sowohl zu Hause als auch unterwegs genutzt werden und eignet sich etwa für das Homeoffice, den Campingurlaub oder als Übergangslösung nach einem Umzug, wenn noch kein Festnetzanschluss verfügbar ist.

Bis zu 300 GB Datenvolumen

Zum Marktstart erhalten Neukunden den Tarif „Home & Go L“ für die ersten vier Wochen ohne zusätzliche Kosten. Dieser umfasst 300 Gigabyte Datenvolumen. Anschließend kann der Tarif für 29,99 Euro pro vier Wochen weitergenutzt werden. Alternativ steht mit „Home & Go S“ eine kleinere Variante mit 150 Gigabyte für 19,99 Euro pro vier Wochen zur Verfügung.

Beide Tarife bieten laut Anbieter Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s. Die SIM-Karte kann direkt in kompatible Geräte eingesetzt werden.

Das Angebot positioniert sich damit zwischen mobilen Datentarifen für Smartphones und klassischen Festnetzanschlüssen. Nutzer erhalten einen vergleichsweise großen Datenvorrat, bleiben dabei aber flexibel und können den Tarif ohne lange Vertragslaufzeiten verwenden.

Ausbau der Internetangebote bei ALDI TALK

Die Einführung der Daten-SIM fügt sich in eine Entwicklung ein, die bei ALDI TALK bereits seit Jahren zu beobachten ist. Der Anbieter hat sein Datenangebot mehrfach erweitert und die enthaltenen Volumen regelmäßig erhöht.

Auch Sondermodelle mit größerem Datenkontingent wurden in der Vergangenheit getestet. So führte ALDI TALK unter anderem Jahrespakete mit festen Datenbudgets ein. Erst im vergangenen Jahr kündigte der Discounter zudem spezielle Heimtarife unter der Bezeichnung ALDI TALK HOME an, die ebenfalls auf die Nutzung über das Mobilfunknetz setzen.

Mit der neuen Daten-SIM ergänzt ALDI TALK dieses Portfolio nun um eine Lösung, die unabhängig von einem bestimmten Router oder Einsatzort genutzt werden kann.