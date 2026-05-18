UGREEN bringt mobiles 16-Zoll-Display mit 165 Hz und USB-C

UGREEN erweitert sein Zubehörsortiment um einen tragbaren 16-Zoll-Monitor, der sich vor allem an Nutzer richtet, die unterwegs mit mehreren Bildschirmen arbeiten oder mobile Spielkonsolen anschließen möchten. Das neue Display kombiniert eine hohe Auflösung mit schneller Bildwiederholrate und setzt auf ein besonders schlankes Gehäuse.

Der Bildschirm löst mit 2.560 x 1.600 Pixeln auf und nutzt ein IPS-Panel im 16:10-Format. Damit steht etwas mehr vertikale Arbeitsfläche zur Verfügung als bei klassischen 16:9-Displays. Die Bildwiederholrate liegt bei 165 Hertz. Das sorgt vor allem bei Spielen und schnellen Bewegungen für eine flüssigere Darstellung. Für Büroarbeiten dürfte dagegen eher die vergleichsweise hohe Pixeldichte interessant sein, da Texte und Benutzeroberflächen schärfer dargestellt werden als auf einfachen Full-HD-Monitoren.

USB-C als zentrale Schnittstelle

Der Monitor besitzt zwei USB-C-Anschlüsse mit voller Funktionalität sowie einen Mini-HDMI-Port. Über USB-C können Bildsignal, Stromversorgung und Datentransfer gleichzeitig laufen. Voraussetzung ist allerdings, dass das angeschlossene Gerät den sogenannten DisplayPort-Alt-Mode unterstützt. Dabei wird das Videosignal direkt über die USB-C-Verbindung übertragen.

Wird der Bildschirm per HDMI angeschlossen, benötigt er zusätzlich Strom über USB-C. Laut Hersteller reichen dafür Netzteile mit mindestens 15 Watt aus. Für die Stromversorgung angeschlossener Smartphones empfiehlt UGREEN allerdings ein stärkeres Netzteil mit mindestens 60 Watt.

Portable Monitore mit USB-C-Anschluss haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert. Auf ifun.de haben wir bereits mehrfach über ähnliche Modelle berichtet, die teils schon für unter 60 Euro verfügbar sind. Auch UGREEN selbst baut sein Zubehörportfolio seit Jahren aus und war zuletzt unter anderem mit den NAS-Systemen der iDX-Serie Thema auf ifun.de.

Dünnes Gehäuse für mobiles Arbeiten

Mit einer Gehäusedicke von 6,5 Millimetern und einem Gewicht von rund 930 Gramm richtet sich das 16-Zoll-Display klar an mobile Nutzer. Das Aluminiumgehäuse soll den Transport erleichtern, während ein magnetischer Standfuß unterschiedliche Aufstellwinkel ermöglicht. Eine Schutzhülle gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Das Display erreicht laut Hersteller eine Helligkeit von bis zu 500 Nits und unterstützt HDR400. Zudem deckt das Panel den sRGB-Farbraum vollständig ab. Für professionelle Bildbearbeitung ersetzt der mobile Bildschirm zwar keinen spezialisierten Grafikmonitor, für Office-Anwendungen, Streaming oder Spiele unterwegs dürfte die Ausstattung jedoch allemal ausreichen.

Der Listenpreis liegt bei 289,99 Euro, zum Marktstart bietet Amazon zusätzlich einen Rabattcoupon in Höhe von 15 Prozent an.