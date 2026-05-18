Neuer Roborock Qrevo Edge 2 reinigt unter niedrigen Möbeln

Roborock bringt mit dem Qrevo Edge 2 einen neuen Saug- und Wischroboter in den Handel. Das Modell tritt die Nachfolge des beliebten Qrevo Curv an und ist ab sofort in Schwarz und Weiß erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899 Euro.

Der Qrevo Edge 2 soll ein Kantenspezialist sein.

Der Qrevo Edge 2 soll vor allem viel Reinigungsleistung mit möglichst wenig Wartungsaufwand verbinden. Roborock nennt eine Saugkraft von bis zu 25.000 Pa. Damit liegt das Modell deutlich über vielen älteren Qrevo-Geräten und richtet sich auch an Haushalte mit Teppichen, Haustieren und langen Haaren.

Gegen verhedderte Haare setzt Roborock auf ein Dual-Anti-Tangle-System. Die DuoDivide-Hauptbürste und die ausfahrbare FlexiArm-Seitenbürste sollen Haare besser aufnehmen und Verwicklungen reduzieren. Gerade bei Saugrobotern bleibt dies einer der wichtigsten Alltagspunkte, da verfilzte Bürsten schnell für mehr Wartung sorgen.

Flacher Roboter mit einfahrbarem LiDAR

Ein auffälliges Merkmal des Qrevo Edge 2 ist die geringe Bauhöhe. Roborock nennt 7,98 Zentimeter und kombiniert diese mit einem einfahrbaren LiDAR-Sensor. Dadurch soll der Roboter auch unter Sofas, Lowboards oder anderen niedrigen Möbeln reinigen können, an denen klassische Geräte mit festem Laserturm häufig scheitern.

Für die Kantenreinigung fährt der Roboter seine Seitenbürste aus. Damit soll er entlang von Fußleisten und in Ecken gründlicher arbeiten. Beim Wischen kommen rotierende Mopps mit einem Anpressdruck von 8 Newton zum Einsatz. Teppiche erkennt der Roboter automatisch; die Mopps können angehoben oder bei Bedarf in der Station zurückgelassen werden.

Mit 25.000 Pa ist er zwar nicht der leistungsstärkste Saugwischroboter, aber Krümmel und Haare haben dennoch kaum eine Chance.

Station wäscht mit heißem Wasser

Die Multifunktionsstation übernimmt einen großen Teil der Wartung. Sie entleert den Staubbehälter, wäscht die Mopps mit bis zu 80 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit Warmluft. Damit soll der Roboter im Alltag weitgehend selbstständig arbeiten.

Für die Navigation nutzt der Qrevo Edge 2 strukturiertes Licht, RGB-Kamera und KI-gestützte Hinderniserkennung. Mehr als 280 Objektarten sollen erkannt und umfahren werden, etwa Kabel oder herumliegendes Spielzeug. In der Roborock-App lassen sich Zeitpläne, Sperrzonen und Reinigungsroutinen einrichten. Laut Hersteller werden zudem Alexa, Google Home, Siri und Matter unterstützt.

Mit 899,99 Euro liegt der Qrevo Edge 2 weit unterhalb der großen Roborock-Flaggschiffe, bringt aber viele Funktionen mit, die bislang eher höher positionierten Modellen vorbehalten waren.