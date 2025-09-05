ifun.de — Apple News seit 2001. 44 490 Artikel

In UniFi Protect integriert

Ubiquiti zeigt neue Videotürklingeln mit Zugangskontrolle
Der Netzwerkausrüster Ubiquiti hat sein Angebot an Videotürklingeln überarbeitet. Als neues Flaggschiff wurde mit der G6 Pro Entry die bislang leistungsstärkste smarte Türklingel für UniFi-Systeme vorgestellt. Zudem hat Ubiquiti noch zwei weitere, einfachere Türklingeln mit integrierter Kamera für UniFi Protect angekündigt.

Mit der neuen G6 Pro Entry will Ubiquiti eigenen Worten zufolge sowohl bei der Videoqualität als auch bei der Zugangskontrolle neue Maßstäbe setzen. Die hochauflösende Kamera unterstützt KI-gestützte Objekterkennung und zeigt sich eng in die firmeneigenen Lösungen für Videoüberwachung und Zugangskontrolle, UniFi Protect und UniFi Access, eingebunden.

Die G6 Pro Entry ist mit einem 12-Megapixel-Sensor ausgestattet, der eine besonders klare Darstellung des Eingangsbereichs ermöglichen soll. Ergänzend ist in den unteren Rand der Klingel eine zweite Kamera integriert, die den Bodenbereich direkt vor der Tür überwacht, sodass auch abgestellte Pakete sichtbar sind. Für die Kommunikation zwischen Besuchern und Bewohnern steht eine Zwei-Wege-Audiofunktion zur Verfügung.

Personenerkennung und Zutrittskontrolle

Der in der G6 Pro Entry verbaute Prozessor ist laut Ubiquiti in der Lage, Personen oder Gegenstände in Echtzeit zu identifizieren. Damit sollen Fehlalarme reduziert und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt werden.

Ergänzend kümmert sich die G6 Pro Entry auch um die Zutrittskontrolle. Nutzer können sich über NFC oder UniFi-TouchPass authentifizieren, zusätzlich gibt es die Möglichkeit zur Gesichtserkennung. Über einen integrierten Touchscreen sind zudem PIN-Eingaben möglich, der Bildschirm kann auch zur Anzeige von allgemeinen Informationen genutzt werden.

Zwei einfachere Modelle folgen

Begleitend dazu hat Ubiquiti zwei weitere, günstigere Modelle angekündigt. Die G6 Entry bietet die gleichen Kernfunktionen, ist jedoch einfacher ausgestattet und verzichtet beispielsweise auf den Touchscreen. Für Privathaushalte ist mit der Doorbell Lite ein einfaches Modell vorgesehen, das lediglich eine Videokamera und einen Klingelknopf kombiniert.
