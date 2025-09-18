Deutschlandticket kostet vom nächsten Jahr an 63 Euro

Es hat sich bereits abgezeichnet und jetzt ist die nächste Preiserhöhung für das Deutschlandticket wohl unter Dach und Fach. Die Verkehrsminister der Länder haben auf ihrer Sonderkonferenz in München beschlossen, dass der Preis für die Fahrkarte im kommenden Jahr von derzeit 58 Euro auf 63 Euro im Monat steigt. Erst zu Beginn dieses Jahres war der Preis für die Fahrkarte von 49 Euro auf 58 Euro angestiegen. Das „App-Ticket“ für den bundesweiten Regional- und Nahverkehr wird damit Schritt für Schritt weniger attraktiv.

Bilder: Deutsche Bahn / VVS Stuttgart

Aufgrund der Entscheidung sehen sich die Verantwortlichen nachvollziehbar mit Kritik konfrontiert. Dies insbesondere, weil die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Preisstabilität für das Ticket bis zum Jahr 2029 festgelegt hat, erst dann sollten höhere Preise infrage kommen und diese zudem sozialverträglich angesetzt werden.

Wortbruch der Bundesregierung

An diesem Bruch des Koalitionsvertrags macht auch der Verbraucherzentrale Bundesverband seine Kritik an der beschlossenen Preiserhöhung fest. Dessen Vorsitzende Ramona Pop bezeichnet die erneute Preiserhöhung für das Deutschlandticket als weiteren Wortbruch der Bundesregierung, nachdem bereits bei der Stromsteuer entgegen früherer Aussagen die Entlastung für Verbraucher ausgeblieben sei. In Anbetracht der steigenden Lebenshaltungskosten würde eine weitere Verteuerung des Tickets viele Menschen zusätzlich belasten. Die Verbraucherschützer fordern daher einen klaren Finanzierungsplan von Bund und Ländern, um den Preis für die bundesweite Monatskarte dauerhaft bei 58 Euro zu sichern.

In Zukunft jährlich angepasste Preise

Die von den Verkehrsministern der Länder beschlossene Preiserhöhung muss nun noch durch den Bundesrat abgesegnet werden. Dies gilt allerdings eher als Formalität. Mit weiteren Preisanpassungen ist dann 2027 zu rechnen. Der Tagesschau zufolge soll der Preis für das Ticket dann auf einem noch zu erarbeitenden Kostenindex basieren, dem Faktoren wie Lohn- und Energiekosten zugrunde liegen.

Als einzigen Pluspunkt im Zusammenhang mit der aktuellen Entscheidung können Nutzer des Tickets die Aussage aus dem Bundesverkehrsministerium verbuchen, dass der Bund dafür bis 2030 pro Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen will und die Finanzierung somit vorerst gesichert sei.