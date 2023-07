Twitter macht die Nutzung von TweetDeck kostenpflichtig

Twitter scheint weiterhin bemüht darin, möglichst unpopuläre strategische Entscheidungen zu treffen. Als neueste Maßnahme in dieser Reihe wurde jetzt ankündigt, dass die Nutzung von TweetDeck künftig ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert.

Der Hinweis auf den Wechsel von einer kostenlosen zur gebührenpflichtigen Anwendung versteckt sich in einer Ankündigung des Twitter Support, der zufolge man fortan nur noch die neue Version von TweetDeck verwenden könne.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023