Twitter firmiert jetzt als X Corp.

Inzwischen ist es ein ganzes Jahr her seit bekannt wurde, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen will. Zuvor schon hat sich der Milliardär als größter Aktienbesitzer des Unternehmens platziert und auf diese Weise die Basis für die Übernahme geschaffen. Im weiteren Verlauf der von auch von massiver Kritik und Protesten begleiteten Verhandlungen wollte Musk dann von seinem Kaufversprechen zurücktreten, da im seinen Aussagen zufolge zuvor falsche Unternehmensinformationen als Basis für die Verhandlungen geliefert wurden. Später wurde die Firmenübernahme dann zum Preis von rund 44 Milliarden Dollar abgeschlossen.

