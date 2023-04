E-Book-Tipp: Besondere Zitate und Fotos aus dem Leben von Steve Jobs

Das E-Book „Make Something Wonderful“ darf man als Pflicht-Download zumindest für langjährige Apple-Fans bezeichnen. Das Steve Jobs Archive hat hier auf knapp 190 Seiten bemerkenswerte Dokumente aus dem Leben des ehemaligen Apple-Chefs gesammelt und bietet die Neuerscheinung kostenlos zum Download an.

Der Untertitel des im Apple Book Store erhältlichen E-Books lautet „Steve Jobs in his own words“. Diesem Motto getreu präsentiert sich das Buch vor allem auch als Sammlung von bemerkenswerten Zitaten des Apple-Mitbegründers, die sowohl aus Interviews und öffentlichen Auftritten, Rundschreiben an Mitarbeiter oder auch aus persönlichen Dokumenten von Jobs stammen, darunter auch E-Mails, die er als Notiz an sich selbst geschickt hat.

Life can be much broader once you discover one simple fact—and that is: everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you.

And you can change it.

You can influence it.

You can build your own things that other people can use.