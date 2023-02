Twelve South BackPack für iMac und Apple Studio Display passend

Die Installation des BackPack für den iMac und das Studio Display geht schnell und einfach von der Hand. Es wird einfach eine Halterung in die ovale Aussparung im Standfuß geklickt und das „Regalbrett“ anschließend von oben her eingeschoben.

Der Zubehöranbieter Twelve South bietet mit dem BackPack für iMac & Studio Display jetzt eine neue Version seiner Ablageplatte für die Rückseite von Apple-Geräten an. Die überarbeitete Variante des Zubehörs lässt sich wie der Name schon andeutet gleichermaßen mit dem Apple Studio Display und dem iMac verwenden, hier ist allerdings nur der iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße aus dem Jahr 2021 kompatibel.

