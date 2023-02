Philips Hue Smart Button aktiviert Alexa-Routinen

HomeKit-Nutzer die ihr Philips Hue-Setup auch in Apples Smart-Home-Applikation integriert haben. können die Philips Hue Smart Buttons auch in der Home-Applikation sichtbar machen und nutzen.

Die Smart Buttons selbst setzen eine Philips Hue Bridge zum Einsatz voraus und sind für die schnelle Steuerung einzelner Räume gedacht, in denen mit einem Mal die gesamte Beleuchtung An- beziehungsweise Ausgeschaltet werden soll.

So lässt sich der von Philips Hue angebotene Smart Button nun offenbar direkt in der Alexa-Applikation mit einer bereits vorhandenen Alexa-Routine verknüpfen und führt diese auf Knopfdruck aus.

Mit Hilfe des so genannten Philips Hue Smart Buttons lassen sich nun auch eigene Alexa-Routinen aktivieren. Dies ist Nutzern der 22 Euro teuren Drucktaster aufgefallen, die ihre Entdeckung in der Echo-Community des Foren-Portals reddit.com geteilt haben .

Insert

You are going to send email to