tvOS 17 ermöglicht FaceTime-Chats am Fernseher

Apple bietet künftig auch die Möglichkeit, kuratierte Rückblicke aus der persönlichen Fotosammlung als Bildschirmschoner anzuzeigen. Zudem soll die Auswahl der Pausenbilder um weitere Orte, darunter Monument Valley in Arizona und die Redwood-Wälder an der kalifornischen Küste erweitert werden.

In Verbindung mit kompatiblen Geräten wird hier auch der „Folgemodus“ unterstützt, sodass die vor der Kamera agierende Person stets im Zentrum und Fokus bleibt. Das verwendete iPhone oder iPad kann für FaceTime-Chats über Apple TV beispielsweise in einer Halterung vor dem Fernseher platziert werden.

tvOS 17 bringt eine für den großen Bildschirm optimierte Version der FaceTime-App und damit verbunden die Möglichkeit, FaceTime-Telefonate direkt am Fernsehgerät zu führen. Apple ermöglicht dies mithilfe der sogenannten „Kamera-Übergabe“. Die Set-Top-Box verbindet sich auf diesem Weg drahtlos mit dem iPhone oder iPad des Nutzers und verwendet das in diesem Gerät integrierte Mikrofon sowie die Kamera für die Aufnahme des Videobilds.

