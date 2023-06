Mac Pro mit M2 Ultra: Apples Abschied von Intel ist komplett

Wie gehabt gibt es den Mac Pro wieder als Standversion oder im Rack-Gehäuse. Für letzteres werden nochmal 700 Euro Aufpreis fällig. In der klassischen Tower-Variante beginnen die Preise für den Mac Pro mit 64 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen SSD bei 8.299 Euro. In der Maximalausstattung lässt sich der Preis für den Rechner mit besserem Prozessor, 192 GB Arbeitsspeicher und einer 8TB SSD auf 13.819 Euro hochschrauben. Falls man das Tower-Gehäuse dann noch auf Rollen gestellt haben will, werden weitere 500 Euro fällig.

Entgegen der Erwartungen zahlreicher Beobachter kommt der neue Mac Pro äußerlich unverändert. Unter der Haube kann das Gerät allerdings mit einer Reihe von nennenswerten Verbesserungen punkten. Allem voran steht hier natürlich der Wechsel von Intel auf Apple-Prozessoren auf dem Zettel. Der Mac Pro kommt jetzt mit einem Apple M2 Ultra mit 24 Prozessorkernen an Bord. In der Standardausstattung verrichtet hier eine Grafikeinheit mit 60 Kernen ihren Dienst, maximal kann der M2 Ultra auf eine 76-Core-GPU erweitert werden.

