macOS Sonoma: MacBook und iMac 2017 fallen unter den Tisch

Die Übersetzung der deutschen Informationsseiten zu den neuen Apple-Betriebssystemen wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Interessierte Nutzer können derweil die nötigen Informationen in englischer Sprache abrufen. Im unteren Bereich findet sich hier dann auch jeweils nochmal eine detaillierte Auflistung aller mit den neuen Systemversionen kompatiblen Geräte.

Während sich die bereits direkt im Anschluss an die gestrige Ankündigung von Apple veröffentlichten Testversionen der neuen Betriebssysteme zunächst wohl berechtigt ausschließlich an Entwickler richten, dürfen sich neugierige Apple-Nutzer, die nicht bei Apple als Entwickler registriert sind, schon mal auf den kommenden Monat freuen. Wenn alles wie geplant läuft, werden die ersten „Beta-Versionen für alle“ im Juli im Rahmen von Apples Public-Beta-Programm für alle interessierten Nutzer bereitstehen.

Insert

You are going to send email to