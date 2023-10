TV-App vor Umbau: Apple will konsolidieren

Apple soll einen größeren Umbau der hauseigenen TV-Applikation ins Auge gefasst haben und will diese zur zentralen Anlaufstelle für alle Video-Angebote des Konzerns machen. Dazu zählen nicht nur die Streaming-Inhalte von Apple TV+, sondern auch die Kauffilme und Videos, die bislang noch über den iTunes Store angeboten werden.

Derzeit noch getrennt: Apple TV, Movies, TV Shows

Neue App im Dezember

Die Pläne sollen nach bislang unbestätigten Angaben bereits so weit fortgeschritten sein, dass eine Bereitstellung der neuen TV-App noch im laufenden Jahr erfolgen könnte. Apple scheint den Dezember anzupeilen und hat offenbar vor, die neue TV-Anwendung zusammen mit einer Aktualisierung des Apple-TV-Betriebssystems tvOS auszugeben.

Kaufinhalte leben derzeit noch in der Movies- und TV-Shows-App

So hat Apple vor, die TV-Anwendung auch auf dem Apple TV gegen eine gänzlich neue Applikation auszutauschen, über die Anwender hier Filme kaufen und ausleihen können. Hier scheint uns ein ähnlich vielschichtiges Angebot bevorzustehen, wie Amazon dieses bereits auf dem Fire TV zur Verfügung stellt. Gleichzeitig sollen die Bereiche mit Kaufinhalten aus der iTunes-Store-Anwendung des iPhones bzw. die Movies- und TV-Shows-App des Apple TV verschwinden.

Apple will die hauseigene TV-Applikation so zur zentralen Anlaufstelle für alle Anwender machen, denen nach Entertainment zumute ist. Diese können in der TV-Applikation auf die Inhalte von Apple TV+ zugreifen, einen aktuellen Spielfilm kaufen oder kostenpflichtige Zusatzkanäle abonnieren.

Amazons Fire TV: Eine Oberfläche für alle Inhalte

Bislang nur sechs Apple-Kanäle

Über die Kanäle in der TV-App versucht Apple schon länger, an kostenpflichtigen Zusatzinhalten mitzuverdienen und bietet hier etwa den Zugriff auf Paramount Plus oder die erweiterte ARD-Mediathek, ARD Plus, zu monatlichen Preisen von 7,99 Euro beziehungsweise 4,99 Euro an.

Richtig nachgefragt scheinen die Kanäle dort allerdings bislang nicht zu sein; stehen hier insgesamt doch nur sechs unterschiedliche Kanäle zur Auswahl.