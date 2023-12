Tuneful: Elegante Musiksteuerung für Spotify und Apple Music

Zeit für einen kleinen Freeware-Hinweis: Auf dem Code-Portal Github wurde kürzlich das Open-Source-Projekt Tuneful veröffentlicht. Bei Tuneful handelt es sich um eine elegante Fernsteuerung, die die Kontrolle über Apple Music und Spotify in der Menüleiste eures Mac platziert. Hier ermöglicht Tuneful die Beeinflussung der aktuellen Musikwiedergabe, ohne die jeweiligen Musik-Applikationen direkt ansteuern zu müssen.

Nach dem ersten Start der nur knapp 10 Megabyte großen Anwendung (dieser muss per Rechtsklick erfolgen, um Apples Systemrestriktionen zu umgehen), muss gewählt werden, welche der beiden unterstützten Musik-Anwendungen angesprochen werden soll. Anschließend lebt Tuneful in der Mac-Menüleiste und wartet dort auf euren Mauszeiger. Dieser kann Tuneful ausklappen und so auch das CD-Artwork des aktuell spielenden Tracks einblenden.

Unter dem Artwork befinden sich die wichtigsten Bedienelemente wie Play/Pause, Vor und Zurück, aber auch die Möglichkeit, die Audio-Ausgabe an eine der verfügbaren Ausgabe-Optionen umzuleiten, sowie Tasten für Shuffle und Repeat.

Ein Klick auf das CD-Cover blendet die zugehörige Applikation (also Spotify oder Apples Musik.app) ein. In den Einstellungen der Anwendung lässt sich festlegen, ob diese direkt zum Systemstart geladen werden soll.

Zusätzlicher Mini-Player

Darüber hinaus verfügt Tuneful über einen sogenannten Mini-Player, der die native Musik-Fernbedienung in einem kleinen Overlay-Fenster auf dem Desktop platziert. Dort schwebt der Player über allen anderen Apps und gestattet jederzeit den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Tuneful ist aktuell in Version 0.9.6 verfügbar und steht hier zum Download bereit.

Für Musikliebhaber, die eine einfache Mac-Fernsteuerung für Spotify oder die Music.app suchen, bietet Tuneful eine simple und einfache Lösung mit reduzierter Oberfläche und eine elegante Möglichkeit, die laufende Musikwiedergabe zu kontrollieren.