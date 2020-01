Trump poltert gegen Apple: „Entsperrt die iPhones von kriminellen Elementen“

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Donald Trump in der aktuellen Kontroverse zwischen Apple und dem FBI das Wort ergreift. Jetzt lässt sich der US-Präsident auf Twitter dazu lautstark vernehmen. Apple müsse sich schleunigst an die Arbeit machen, um seinem Land zu helfen und Amerika wieder großartig zu machen.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020