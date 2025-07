Trump-Administration stellt umfassende KI-Strategie vor

Mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten weltweit zum führenden KI-Standort auszubauen, hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein neues Strategiepapier vorgestellt. Der 25-seitige „AI Action Plan“ (PDF-Download) beschreibt drei zentrale Handlungsschwerpunkte: Die Beschleunigung von KI-Innovationen, den Aufbau nationaler KI-Infrastruktur und die internationale Positionierung im Bereich Sicherheit und Diplomatie.

Der Plan sieht unter anderem vor, bürokratische Hürden für Forschung und Entwicklung zu senken, Investitionen in Rechenzentren und Chipfabriken zu erleichtern und das Stromnetz für energieintensive Industrien auszubauen. Gleichzeitig soll eine aktivere Nutzung von KI-Systemen in staatlichen Einrichtungen gefördert werden, etwa im Militär. In Anlehnung an frühere Gesetzesinitiativen schlägt das Papier zudem vor, US-Bundesstaaten bei einer zu strengen Regulierung von KI-Technologien von Fördermitteln auszuschließen.

„ideologischer Voreingenommenheit“

Neben dem wirtschaftlichen Fokus enthält der Plan auch politische Aussagen. So fordert er etwa, staatliche Leitlinien zur Risikobewertung von KI-Systemen von Begriffen wie Diversität, Desinformation und Klimawandel zu bereinigen. Der Bund solle nur mit Entwicklern großer Sprachmodelle zusammenarbeiten, wenn diese garantieren, dass ihre Systeme „objektiv“ seien und keine ideologische Voreingenommenheit enthalten. Kritiker warnen, dass solche Vorgaben zu einer politischen Kontrolle darüber führen könnten, was künftig als „Wahrheit“ gilt. Die Formulierung, dass Systeme „frei von top‑down‑ideologischem Bias“ sein müssen, sorgt für Unsicherheit. Sie lässt offen, wie Objektivität definiert und überprüft werden soll.

Auch die angekündigte Einschränkung von staatlicher Förderung bei regulatorischen Abweichungen einzelner Bundesstaaten stößt auf Widerstand. Beobachter fürchten, dies könne ein Klima schaffen, in dem Bundesbehörden Druck auf die Ausgestaltung von Landesgesetzen ausüben.

Wachstumsversprechen trifft soziale Realität

Die Regierung stellt den wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Nutzen der neuen KI-Strategie in den Vordergrund. Gleichzeitig werden jedoch auch Zweifel laut, ob die zu erwartenden Effizienzgewinne der Allgemeinheit zugutekommen. Kritiker verweisen auf zunehmende Arbeitsplatzverluste im Zuge der Automatisierung und eine wachsende Konzentration von Marktmacht bei einigen wenigen Technologieunternehmen.